Wanda Nara in un’intervista al settimanale Grazia ha raccontato della sua nuova esperienza che sta per partire e della sua carriera e della sua storia con Icardi. Le sue parole.

E’ indubbiamente una delle donne più seguite negli ultimi tempi: Wanda Nara è il personaggio televisivo e la moglie agente di Mauro Icardi e spesso è stata al centro del gossip. L’8 gennaio 2020 partirà la sua nuova esperienza nel Grande Fratello VIP in qualità di opinionista insieme a Pupo: il programma più famoso d’Italia sarà condotto quest’anno da Alfonso Signorini. In un’intervista al settimanale Grazia, la bomba sexy argentina ha rivelato molto di sé, della sua carriera raccontando quanto spesso sia stata messa in discussione, soprattutto in qualità di agente di suo marito, Mauro Icardi, giocatore del PSG, ex Inter. Ecco le sue parole alla rivista.

Wanda Nara, la rivelazione sulla sua vita prima di Icardi: “Ero già ricca prima”

Stare al suo posto non è sicuramente facile: Wanda Nara è l’agente di suo marito, Mauro Icardi, ex Inter. E’ stata accusata più volte di aver messo in pericolo la carriera della sua dolce metà ma a distanza di tempo i fatti hanno premiato le sue decisioni. La sexy argentina si è raccontata ai microfoni del noto giornale ‘Grazia’: si è espressa anche riguardo la sua esperienza nel Grande Fratello VIP, che partirà l’8 gennaio. Sarà opinionista del noto reality insieme a Pupo ed insieme affiancheranno il conduttore Alfonso Signorini.

“Alfonso mi ha proposto l’idea e mi sono fidata. Vorrei farmi conoscere soprattutto dalle donne. Purtroppo sono vista da tutti come la moglie manager del calciatore, talvolta additata come pazza, addirittura la rovina della sua carriera. Anche se poi così non è stato, visto che certe decisioni impopolari, alla fine, mi hanno dato ragione” sono le parole dell’argentina che è stata al centro del gossip ma soprattutto della bufera nata intorno alla carriera nerazzurra del marito Icardi. Tra le pagine del giornale la prossima opinionista della casa di Cinecittà ha confessato quanto sia difficile riuscire a trovare un po’ di relax avendo un lavoro che le toglie tanto tempo. Ha rivelato: “Amo viaggiare. Ora, però ci sono gli impegni e non posso. D’altronde sono fatta cosi. Tutti credono che io stia con Mauro per i suoi soldi, ma io ero già ricca e famosa quando ci siamo conosciuti. E lo ero perché ho lottato per diventarlo”.

La sua relazione con Mauro procede a gonfie vele nonostante la lontananza, anche se il distacco non è stato semplice. Quando lui è andato via, ha confessato la sua difficoltà nel portare avanti la sua numerosa famiglia senza lui. Per fortuna il loro amore è così forte da poter superare ogni ostacolo, lo dimostra l’ultimo post dell’argentina: