Fedez e Chiara Ferragni, il rapper becca sua moglie proprio in quel momento: “Credo siano convulsioni”, il video finisce su Instagram.

Fedez e Chiara Ferragni sono sempre sui social, e mostrano ai fan tutto quello che fanno, ogni momento della loro vita quotidiana. I due sono davvero una coppia bellissima, amatissima dal pubblico, che segue tutti i loro spostamenti. Che non sono pochi. I ‘Ferragnez’, infatti, viaggiano molto, sia per lavoro che per svago, e documentano tutto ciò che fanno su Instagram, condividendo con i loro milioni di followers anche i momenti più ‘intimi’, ma anche quelli divertenti o talvolta ‘imbarazzanti’. Ed è proprio quello che è successo con le ultime storie Instagram di Fedez, il quale ha beccato sua moglie Chiara in un momento ‘particolare’, che lo ha fatto quasi ‘preoccupare’. “Credo siano convulsioni”, ha detto il rapper: scopriamo insieme cos’è successo nel dettaglio.

Fedez riprende Chiara Ferragni proprio in quel momento: “Credo siano convulsioni!”

Fedez e Chiara Ferragni sono una coppia sempre social, e mostrano davvero tutto ai loro followers, anche i loro siparietti di coppia, che a volte sono davvero imperdibili. I due, infatti, amano scherzare e prendersi in giro a vicenda, soprattutto sui loro rispettivi ‘punti deboli’. Fedez, ad esempio, sottolinea spesso la poca formosità di Chiara, o anche il fatto che lei non sia bravissima a ballare. Proprio su questa caratteristica di sua moglie ha scherzato poco fa, nelle ultime sue storie Instagram.

Il rapper infatti ha ripreso la Ferragni mentre si muoveva a ritmo di musica a tavola, durante la cena, accompagnando le immagini con una didascalia davvero unica: “Credo siano convulsioni”, ha scritto, ovviamente in tono ironico, per prendere in giro Chiara. Lei, dal canto suo, nel video si diverte e ride a crepapelle, immaginando già le battute di suo marito sul suo modo di ballare.

I ‘Ferragnez’ a Dubai, ecco quanto cosa la loro vacanza extra lusso

CHiara Ferragni e Fedez sono a Dubai in questi giorni, in un resort extra lusso dove hanno trascorso il Capodanno insieme alle sorelle di lei e ai loro rispettivi compagni. Una vacanza di relax e divertimento, come sempre con tutti i comfort e le comodità. Ma sapete quanto hanno speso? Beh, le cifre sono davvero da capogiro. Secondo ‘Il Messaggero’, infatti, una sola notte nel favoloso resort in cui i due alloggiano, può arrivare a costare anche 1200 euro.