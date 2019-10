Chiara Ferragni, ‘disavventura’ in Oman: l’influencer ha una reazione davvero ‘incredibile’ e lascia tutti a bocca aperta, interviene anche Fedez.

Chiara Ferragni è un personaggio davvero amatissimo dal pubblico, oltre che per la sua bellezza, anche per la sua semplicità. Sempre attivissima sui social, l’influencer condivide con i followers tutto quello che le succede, pubblicando sia contenuti che riguardano il suo lavoro, che foto e video che la ritraggono nel suo ‘privato’, ad esempio con il marito Fedez o con il piccolo Leone. In questi giorni la Ferragni e il rapper sono in Asia, per una vacanza con alcuni amici in occasione del trentesimo compleanno di Fedez. I due stanno documentando su Instagram ogni momento del viaggio, e hanno pubblicato anche la ‘disavventura’ di Chiara: la reazione dell’influencer è incredibile e interviene anche suo marito, ecco cos’è successo.

Chiara Ferragni, ‘disavventura’ in vacanza: reazione incredibile, interviene Fedez

Chiara Ferragni e Fedez hanno pubblicato nelle loro storie un video davvero incredibile, che mostra una ‘disavventura’ vissuta dalla Ferragni in un locale in Oman, dove i due sono in vacanza con alcuni amici. Dopo una cena, tutti hanno provato a fumare il Narghilè, tipica usanza asiatica, ma Chiara, che nella vita quotidiana non fuma, ha avuto una reazione davvero ‘choc’. Dopo aver aspirato, l’influencer ha fatto un colpo di tosse molto forte e rumoroso, quasi come se le venisse il vomito. La reazione di Chiara ha fatto immediatamente scoppiare a ridere tutti i presenti, ma li ha anche quasi ‘spaventati’, tanto che Fedez è subito intervenuto: ‘Ma davvero?’, ha detto incredulo alla moglie, che gli ha spiegato di essersi sentita arrivare il fumo in gola. Il video dell’influencer è diventato subito virale sul web, tanto da essere trasformato in un ‘meme’ da molte pagine sui social. Andate subito a vederlo sul suo profilo!

Per rimanere sempre informato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI