Elettra Lamborghini, il particolare ‘sfogo’ su Instagram: “Io non ce la faccio”; ecco cosa è successo nelle stories della bellissima ereditiera.

In tv l’abbiamo conosciuta meglio grazie alla partecipazione all’ultima edizione di The Voice of Italy, dove è stata una dei quattro coach. Ma è su Instagram che Elettra Lamborghini è una vera e propria star. La bellissima ereditiera può contare su un’infinita schiera di fan, che giorno dopo giorno seguono le sue avventure sui social. Ben 4,8 milioni di followers seguono la cantante su Instagram, dove qualche giorno fa ha comunicato una notizia che ha lasciato tutti senza parole: presto convolerà a nozze col suo amato Afrojack. Un post che ha emozionato tutti, e in cui Elettra si dichiara super fortunata ad aver trovato un uomo come lui ed ha mostrato il fantastico anello ricevuto dal suo futuro sposo. Ma, poco fa, la Lamborghini ha di nuovo colpito tutti per uno scatto postato nelle sue stories. Uno scatto molto ironico, in cui la cantante si lamenta per qualcosa che ha scovato sul web. Siete curiosi di scoprire cosa è successo alla bella Lamborghini? Scopriamolo insieme!

Elettra Lamborghini, il particolare sfogo “Io non ce la faccio”: la strana foto apparsa su Wikipedia

Elettra Lamborghini è un vero e proprio vulcano. Chi segue la bellissima ereditiera italiana su Instagram sa che con lei non c’è mai pericolo di annoiarsi. Soprattutto se ci si fa un giro nelle sue Instagram Stories, dove Elettra è solita pubblicare foto e video spesso esilaranti. Ed è quello che è accaduto anche poco fa, quando la Lamborghini ha postato uno screen molto particolare. Lo screen della pagina di Wikipedia riguardante proprio lei, Elettra Lamborghini. La cantante ha qualcosa di cui lamentarsi: la foto che appare nella notizia! Una foto in cui Elettra non è proprio ‘in tiro’ come siamo abituati a vederla. La regina del twerk, con la sua solita ironia, condivide questo momento con i fan. Ecco lo screen apparso nelle stories:

“Io non ce la faccio”, scrive la Lamborghini nella foto postata nelle stories, indicando con una freccia la sua immagine apparsa su Wikipedia. Un’immagine che, dopo poco, Elettra ripubblica nelle sue stories, sempre più zoomata. L’ennesima prova dell’autoironia e la assoluta simpatia della regina del twerk! Cosa aspettate a seguirla su Instagram?