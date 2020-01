Lorenzo Riccardi su Instagram ha ripreso la sua fidanzata, Claudia Dionigi, in lacrime: i fan non l’avevano mai vista così, il motivo è davvero sorprendente. Ecco cosa è accaduto.

Una delle coppie di Uomini e Donne degli ultimi anni più amate è indubbiamente quella formata da Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. Il pugliese entrato nel programma come corteggiatore e poi seduto in seguito sul trono fa oggi l’opinionista nello studio di Maria De Filippi e ciò che l’ha sempre contraddistinto dagli altri è la sua spiccata ironia: ha la battuta sempre pronta ed è sempre riuscito a portare allegria nella trasmissione di Canale 5. Ha scelto Claudia, molto simile a lei: tutti ricorderanno le loro battute e le loro esterne super divertenti. Poche ore fa però l’ex tronista ha ripreso la sua dolce metà in lacrime: il motivo ha sorpreso tutti. Ecco cosa è successo.

Lorenzo Riccardi riprende Claudia Dionigi in lacrime: il motivo è sorprendente

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi fanno coppia fissa da quasi un anno: la loro storia nata nel programma di Uomini e Donne ha fatto innamorare tutti. Simpatici, ironici ed estremamente innamorati, i due sono andati a vivere insieme sin da subito, a Latina, città in cui è nata l’ex corteggiatrice. L’ex tronista continua a frequentare gli studi di Maria De Filippi: da poco è diventato il nuovo opinionista di Uomini e Donne e, come già in qualità di corteggiatore e tronista, riesce sempre a regalare un sorriso al pubblico in studio ed a casa.

Poche ore fa però i fan si sono dispiaciuti nel vedere la romana in lacrime sul letto: è stato Lorenzo a riprenderla mentre piangeva. Il motivo è stato davvero sorprendente: i due hanno visto un film e Claudia non è riuscita a trattenere le lacrime, evidentemente per l’epilogo molto triste. Nel raccontare il fatto, il Riccardi non ha specificato il nome del film, ma immaginiamo sia stato uno di tipo drammatico. E così, oltre alla Claudia con la battuta sempre pronta e soprattutto sempre sorridente, sui social abbiamo conosciuto un nuovo lato del carattere dell’ex corteggiatrice. La Dionigi è molto sensibile!

Per fortuna l’ex tronista era al suo fianco ed avrà sicuramente trovato il modo per consolarla, dopo aver condiviso l’accaduto con i suoi follower.