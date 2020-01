In alcune delle sue recenti Instagram Stories, Barbara D’Urso mostra la disavventura notturna di cui è stata protagonista nel deserto: attimi di terrore.

Sarà un anno davvero scoppiettante per Barbara D’Urso. Come annunciato in diversi nostri articoli, per il 2020 ci sono dei nuovi progetti in cantiere che riguardano la bella conduttrice. Non a caso, è stata lei stessa a testimoniarlo quando, alcuni giorni fa, è volata in Spagna per una sorpresa per il suo pubblico. Tuttavia, in attesa di scoprire cosa succederà realmente e, soprattutto, per ricaricare le pile, la bella campana, in questi ultimi giorni, si trova a Dubai. Ebbene si. Dopo aver trascorso le vacanze natalizie nella penisola iberica, la D’Urso ha deciso di trascorrere il suo capodanno in un posto decisamente più caldo. E così tra scatti senza trucco e scatti favolosi, Barbara non perde occasione di poter aggiornare i suoi followers su quanto le accade. È proprio per questo motivo che non poteva fare a meno di parlare di questa brutta disavventura notturna capitatole nel deserto. Ecco cosa è successo.

Barbara D’Urso, disavventura notturna nel cuore del deserto: ecco cosa è successo

Come dicevamo precedentemente quindi, in questi ultimi giorni, Barbara D’Urso si trova a Dubai. Il nuovo anno televisivo è in procinto di partire. E, com’è giusto che sia, la conduttrice sta ricaricando le pile per mostrarsi, come sempre, impeccabile. Tuttavia, è proprio durante la sua permanenza negli Emirati Arabi che la bella campana è stata protagonista di una brutta disavventura notturna. Come testimoniato da alcune sue recenti Instagram Storis, la D’Urso, insieme ad alcuni suoi amici, tra cui anche Jonathan Kashanian, ha vissuto un’esperienza da brividi nel deserto.

Qualche ora fa, infatti, Barbara ha pubblicato queste IG stories mentre mostrava Jonathan intento a guidare un’auto sulle dune del deserto. Soltanto ultimamente, però, siamo venuti a scoprire cosa è realmente successo in seguito a questa esperienza. Curiosi? Ecco i dettagli:

Ebbene si. Sono rimasti a piedi di notte nel deserto. L’auto su cui viaggiavano, infatti, si è guastata. E tutta la compagnia è stata costretta ad attendere i soccorsi. Un’esperienza davvero pazzesco, c’è da ammetterlo. Anche per la bella D’Urso. Che, nel frattempo che registrava quanto le stava accadendo, non nascondeva affatto il suo terrore. Fortunatamente, però, è andato tutto alla grande. Fatto sta che, com’è giusto che sia, lo spavento deve essere stato davvero enorme.