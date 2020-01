Miriana Trevisan, dolci parole per Pago durante un’intervista: “Non abbiamo smesso di amarci”… le dichiarazioni che mandano in tilt i fan

Da quando Pago ha partecipato all’ultima edizione di ‘Temptation Island VIP’ con la compagna Serena Enardu, è spesso al centro del gossip, e non è il solo. Con lui, infatti, c’è anche l’ex moglie Miriana Trevisan. La donna durante il suo percorso a ‘Temptation Island Vip’, lo ha spesso difeso e ha speso parole a dir poco dolcissime per lui. Nonostante i due coniugi non stiano più insieme, li lega un sentimento profondo e il rispetto reciproco di due genitori che vogliono solamente la serenità per il proprio figlio. Miriana e Pago trascorrono spesso del tempo insieme proprio per il figlio Nicola, nato dal loro amore alcuni anni fa. Ultimamente secondo alcuni rumors, sarebbe in atto un ritorno di fiamma tra il cantante e la showgirl, rumors che finora non avevano ancora trovato né conferme, né smentite. Ma andiamo a vedere nel dettaglio Quali sono le parole della donna al settimanale Chi, a cui ha rilasciato un’intervista.

Miriana Trevisan, dolci parole per Pago: “Non abbiamo smesso di amarci”

Miriana Trevisan si è lasciata andare ad un’intervista molto intima al settimanale di Alfonso Signorini ‘CHI‘. Qui per la prima volta si è esposta sulla comportamento avuto da Serena Enardu durante la permanenza nel villaggio delle fidanzate a ‘Temptation Island Vip’. Vi ricordiamo che proprio al falò di confronto Pago e Serena hanno deciso di interrompere la loro love story. Miriana ha colto l’occasione di questa intervista per dedicare delle parole dolcissime all’ex marito, a cui è ancora molto legata, nonostante non stiano più insieme. La donna ha raccontato di aver incontrato Pago durante una vacanza in Sardegna, mentre suonava in un locale con la sua band. Lì vi erano stati degli sguardi complici, che dopo solo un anno li avevano portati a diventare marito e moglie.

Purtroppo, dopo circa due anni di matrimonio la coppia decide di separarsi ma la situazione prende una piega diversa, infatti, Miriana racconta: “E’ successo qualcosa di imprevisto: ci siamo lasciati, ma non abbiamo smesso di amarci. Questo lo sapevamo entrambi. Il ritorno di fiamma? Prima c’è stata una cena, durante la quale Mia madre aveva capito tutto punto poi sono andata all’Isola dei famosi e, appena sono tornata, le ho cercato. Poco dopo il primo incontro ero in attesa di Nicola“.