Ospite della puntata odierna di Vieni da Me è Renato Balestra: lo stilista ha raccontato a Caterina Balivo l’incidente di cui è stato protagonista anni fa.

È appena iniziato l’anno. Eppure, Caterina Balivo sta regalando delle puntata di Vieni da Me davvero pazzesche. Dopo la clamorosa confessione di Irene Fornaciari durante l’appuntamento di ieri dello show, ad incantare e sorprendere tutti con le sue parole oggi è Renato Balestra. Ebbene si. Il famoso e tanto apprezzato stilista si è raccontato alla bella padrona di casa non tralasciando affatto nulla. A partire, quindi, dalla sua passione per la moda, per la musica, della sua collaborazione con Piero Chiambretti in un suo noto programma televisivo ed, infine, del suo incidente. Correva l’anno 2014 quando il buon Renato è stata protagonista di un drammatico incidente stradale. Di cui, come lui stesso dichiara alla Balivo, soltanto a parlarne prova ancora emozione.

Renato Balestra a Vieni da Me: il dramma dell’incidente

Come tutti gli ospiti di Vieni da Me, anche Renato Balestra si è raccontato senza troppi peli sulla lingua a Caterina Balivo. Come dicevamo precedentemente, il famoso stilista italiano non soltanto ha parlato della sua carriera, ma anche di un particolare episodio che ha fortemente cambiato e caratterizzato la sua vita. Ci riferiamo, come detto, a quel drammatico incidente di cui, nel 2014, Renato è stato protagonista. Alla bella padrona di casa, il buon Balestra racconta per filo e per segno quanto accaduto quella tragica serata. Lo stilista, infatti, dice di essere appena uscito dal ristorante dove aveva trascorso la serata quando, con un piede sopra al marciapiede, uno fuori e lo sportello della sua auto aperto, un autobus è andato completamente a sbattere contro l’autovettura. “Non sappiamo cosa sia successo. Qualcuno dice che il conducente stava al telefonino per cui non mi ha visto”, racconta Renato.

Tuttavia, nonostante lo spavento che, com’è giusto che sia, deve essere davvero enorme, tutto è andato alla grande. “Sono qui a raccontarvi la mia storia”, conclude il buon Balestra questo tragico racconto.

Non solo moda, ma anche la musica

Nella vita di Renato Balestra non c’è soltanto la moda, ma anche la musica. Come raccontato dallo stilista a Vieni da Me, grazie agli insegnamento della madre, il famoso stilista ha anche una grande passione: il canto.