’55 Passi nel Sole’, Al Bano e Romina: anticipazioni 4 gennaio

’55 Passi nel Sole’, concerto evento per celebrare la carriera di Al Bano e Romina Power: anticipazioni e ospiti del 4 gennaio

Al Bano e Romina sono da sempre una delle coppie iconiche del mondo dello spettacolo Italiano e nonostante non stiano più insieme da anni ormai, continuano a far sognare milioni di fan con le loro performance. E proprio in merito alle loro performance, vi ricordiamo che sono reduci da un tour Europeo, come possiamo vedere anche dal profilo ufficiale Instagram della Power. I due sono inseparabili, nonostante la presenza fissa di Loredana Lecciso, con cui il cantante di Cellino San Marco ha intrecciato una storia amorosa, da cui sono nati due figli. Attualmente Romina e Al Bano sono impegnati in uno show ideato per celebrare la loro carriera, in onda stasera su Canale 5 dalle 21:25, ’55 Passi nel Sole’. Il programma avrà degli ospiti davvero eccezionali e quella che andrà in onda stasera sarà la seconda puntata. Andiamo a scoprire insieme chi sono stati gli ospiti della puntata precedente e quali saranno quelli di questa puntata.

’55 Passi nel Sole’, Al Bano e Romina Power: anticipazioni e ospiti puntata 4 gennaio

La serata evento è stata organizzata in collaborazione con Endemol Shine Italy, che ha voluto contribuire alla celebrazione della carriera artistica di uno dei cantautori Italiani più famosi di sempre: Al Bano. Il cantautore sarà accompagnato sul palco dall’ex moglie e attualmente compagna artistica Romina Power, e con loro i figli: Yari, Romina Jr e Cristel. In un’atmosfera magica e familiare, il cantautore ripercorrerà le tappe della sua carriera, cominciata nel lontano 1964, con gli spettatori. Al Bano si esibirà lungo una passerella che simboleggia questi lunghi anni di carriera, cogliendo l’occasione per far riascoltare i suoi successi e far scoprire anche dei duetti inediti. Ad omaggiare il cantautore Italiano ci saranno tanti protagonisti della musica leggera.

Ospiti della prima serata: Pippo Baudo, Lino Banfi, J-Ax, Ricchi e Poveri, Toto Cutugno, Pupo, Alex Britti, Fabrizio Moro e Gabriele Cirilli

Ospiti della seconda e ultima serata, in onda stasera 4 gennaio: Michele Placido, Beppe Fiorello, Mario Biondi, Roberto Vecchioni, The Kolors, Gigliola Cinquetti, Maryam e Raimondo Cataldo.

A proposito di Romina, Albano si lascia sfuggire: “Una compagna di viaggio che non poteva proprio mancare: insieme abbiamo vissuto il meglio e il peggio delle nostre vite, ma oggi le divergenze si sono azzerate e abbiamo recuperato il rispetto reciproco, un’emozione forte“.