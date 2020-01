Cecilia Rodriguez in costume in Argentina: quel gesto infiamma Instagram

In quest’ultima foto su Instagram, Cecilia Rodriguez si lascia immortalare in costume durante la sua vacanza in Argentina: quel gesto infiamma.

Finalmente nella sua terra d’origine, Cecilia Rodriguez. Dopo una fantastica vacanza natalizia passata tra le neve delle montagne del Nord Italia, la bellissima modella, in compagnia del suo fidanzato, è ritornata in Argentina. Lo avevano annunciato in una recente intervista. E così è successo. Insieme al suo bel ciclista e alla sua famiglia, la sorella d’Italia più amata ed apprezzata è ritornata alle sue origini. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, Cecilia si è lasciata immortalare con indosso un fantastico costume. Tuttavia, a catturare l’attenzione, oltre che la sua smisurata e sconfinata bellezza, è il ‘particolare’ gesto che la modella fa. Di cosa parliamo? Ovviamente, vi spiegheremo tutti i dettagli. Diamoci uno sguardo insieme.

Cecilia Rodriguez in costume in Argentina: quel gesto non passa inosservato

Come raccontato in diversi nostri articoli, Cecilia Rodriguez è sempre molto attiva sui social. Già in diverse occasioni, infatti, vi abbiamo parlato degli scatti entusiasmanti che la giovane modella condivide sul suo canale social. È proprio per questo motivo che, in occasione di un evento davvero fantastico, non ha potuto fare a meno di poter interagire con i suoi followers. Come dicevamo precedentemente, in questi ultimi giorni, Cecilia si è recata in Argentina insieme alla sua famiglia e al suo fidanzato. Infatti, è proprio nella sua terra d’origine che si è lasciata immortalare qualche ora fa. Diamoci uno sguardo insieme:

Da come si può chiaramente vedere dall’immagine proposta in alto, Cecilia indossa un fantastico costume color verde. Che, com’è giusto che sia, non fa altro che mettere in evidenza le perfette forme fisiche dell’argentina. Ciò che, però, non può assolutamente passare inosservato è quel ‘particolare’ gesto che la modella fa. Ve ne siete resi conto? La giovane Rodriguez, se ci fate caso, mette le mani all’interno del ‘pezzo di sotto’ del suo bikini per una posa fotografica davvero da urlo. E, notando i numerosi likes e i commenti d’apprezzamento, sembra sia riuscita nel suo intento.

L’inedita confessione a Rivelo sul suo passato

Così come sua sorella Belen, Cecilia appare in televisione sempre impeccabile. Certo, non soltanto dal punto di vista della bellezza, ma anche in termini ‘caratteriali’. È sempre sorridente, gioiosa e con la battuta sempre pronta. Tuttavia, non è tutto oro ciò che luccica. Come testimoniato dalla diretta interessata nella prima puntata di Rivelo, appena approdata in Italia, Cecilia non ha vissuto un periodo affatto facile. La Rodriguez, infatti, ha raccontato di mangiare e poi vomitava per evitare di ingrassare.