Aurora Ramazzotti appena uscita dalla doccia: si riprende ancora bagnata

Aurora Ramazzotti ha avuto un anno ricco di successi e progetti importanti che l’hanno vista protagonista. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si sta piano piano facendo largo nel mondo dello spettacolo, e sebbene molti pensino che avere due genitori così influenti possa giovare, la giovane Ramazzotti è di tutt’altro avviso! In una recente intervista, aveva infatti dichiarato che sebbene abbia un rapporto davvero speciale con i genitori, il loro cognome e la loro fama per lei non hanno mai costituito un lasciapassare nel mondo dello showbiz. La giovane, infatti, ha attualmente iniziato a lavorare presso RTL 102.5 e Radio Z come radiofonista. Inoltre si vocifera anche una sua partecipazione al Festival della Musica di Sanremo, in partenza a febbraio. Dopo un anno così ricco di novità e successi, è più che comprensibile che la giovane abbia deciso di ritagliarsi uno spazio per sé e per la famiglia. Negli ultimi giorni si è infatti regata col compagno e il padre alle Maldive, per trascorrere questi ultimi giorni di vacanza, deliziandoci con foto e video della sua permanenza lì. Una foto in particolare, pubblicata poco fa, sta animando gli animi dei follower, andiamola a scoprire insieme…

Aurora Ramazzotti ha deciso di trascorrere questi ultimi giorni di vacanze Natalizie alle Maldive, e più precisamente all’Heritance Aarah, in compagnia di Goffredo Cerza ed Eros Ramazzotti. Questa è stata certamente un’occasione per passare del tempo col compagno, con cui vive, purtroppo, una relazione a distanza. Lui infatti vive attualmente a Londra, per ultimare gli studi, lei invece gira l’Italia per lavoro e ogni qualvolta le sia possibile vola a Londra per vederlo. Durante questi giorni trascorsi insieme, la coppia ci ha regalato moltissimi video e foto divertenti, in cui molti si sono rivisti per la spontaneità e la normalità. Molti anche sono stati gli scatti sexy della coppia e quelli di Aurora, che solo un paio d’ore fa, ci ha regalato uno scatto davvero hot!

La giovane attraverso il suo profilo Instagram Ufficiale, si è ripresa appena uscita da sotto la doccia e ciò che salta subito all’occhio è che sia ancora tutta bagnata! In bella vista anche il tatuaggio in mezzo alle spalle e l’abbronzatura che inizia a farsi notare.