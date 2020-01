Giulia De Lellis senza freni: “Ipocondriaca del c…”, retroscena shock

In queste ultime Instagram Stories, Giulia De Lellis si è mostrata completamente senza freni: ecco il retroscena shock svelato dalla romana sui social.

Non è stato un inizio d’anno molto facile per Giulia De Lellis. Come raccontato dalla diretta interessata in alcune sue recenti Instagram Stories, il 2019 non si è concluso nei modi migliori. È stata derubata. E, stando a quanto dichiarato in prima persona, i danni sono stati davvero numerosi. “Mi hanno lasciata letteralmente in mutande”, ha confessato ai suoi fan. Tuttavia, nonostante l’amarezza e il dolore iniziale, la bellissima romana non si è affatto lasciata scalfire da tale atto ignobile. Per questo motivo, dopo aver raccontato quanto accaduto nei giorni scorsi, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha continuato la sua vita di sempre. E così, pochissime ore fa, si è dedicata completamente ai suoi followers. Tramite le classiche ‘domande e risposte’ di Instagram, Giulia ha ‘parlato’ un po’ con loro. È senza freni, la De Lellis. Lasciandosi andare, tra l’altro, ad un retroscena davvero shock. Ecco cosa dice.

Giulia De Lellis, retroscena shock su Instagram: cos’è successo

Non è assolutamente la prima volta che Giulia De Lellis si racconta senza freni su Instagram. Già in diverse occasioni, infatti, vi abbiamo parlato di confessioni o aneddoti davvero clamorosi. Il retroscena, però, svelato qualche ora fa ai suoi followers è, bisogna ammetterlo, davvero shock. Come dicevamo precedentemente, di ritorno dalle vacanze natalizie passate a Roma dalla sua famiglia, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è dedicata interamente ai suoi followers. Per lei, i sostenitori sono davvero importanti. E per questo motivo, salvo impegni lavorativi, non perde mai occasione di poter interagire con loro. Lo ha fatto anche pochissime ore fa, come dicevamo. Quando, tramite ‘domande e risposte’ previste da Instagram, la bella romana ha raccontato un suo retroscena davvero clamoroso. Ecco di che cosa parliamo:

Tramite questa Instagram Stories, Giulia mostra le dolci parole che una sua fan le ha dedicato sui social. “La tua ironia e il tuo modo di essere sono di sempre di grande aiuto per me”, scrive l’utente all’ex corteggiatrice. Immediata è stata la risposta di Giulia. Che, senza peli sulla lingua, ha risposto: “Così prendo la vita”. Ma non solo. Perché, nel continuare, svela un retroscena davvero pazzesco. “Sono ipocondriaca, s***a e ho i momenti no”, confessa. In fondo, è anche per questo che la si ama, vero?