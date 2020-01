Dopo l’exploit al botteghino con “Tolo Tolo”, Mediaset sembrerebbe aver preso una decisione su Checco Zalone e riguarderebbe anche Barbara D’Urso

Checco Zalone vola al botteghino: il suo film “Tolo Tolo” sta battendo tutti i record ed ogni sera riempie le sale cinematografiche italiane. Un successo incredibile quello del comico pugliese, che è riuscito a bissare anche i suoi precedenti risultati. Successo al botteghino, ma pare non di critica: molti telespettatori, infatti, pare siano usciti scontenti dalle sale cinematografiche. La pellicola, infatti, cerca di allontanarsi dalla comicità spicciola e di trattare un tema molto delicato come quello dell’immigrazione. Zalone cerca di tappare le orecchie, di non ascoltare le critiche e di viversi questo momento straordinario. Nel frattempo pare che stia per arrivare un’altra notizia straordinaria, direttamente dalla rete del Biscione.

Checco Zalone, la decisione di Mediaset

I risultati ottenuti al botteghino dal comico pugliese hanno fatto sbarrare gli occhi a tutta l’Italia. Anche la dirigenza di Mediaset pare sia rimasta stupefatta dagli incassi di Zalone e stia cercando un escamotage per riproporre il comico in prima serata. Secondo alcune fonti, infatti, la rete del Biscione pare voglia proporre in prima serata, a partire da domenica 12 gennaio 2020, tutti i film del comico pugliese. La rete guidata da Pier Silvio Berlusconi potrebbe contare anche sull’appoggio di Medusa, casa di produzione del Biscione che promuove i film di Zalone. La filmografia di Zalone è ricca di successi: da Cado dalle nubi a Che bella giornata, fino a Sole a catinelle e Quo vado, tutti diretti da Gennaro Nunziante. Nel suo ultimo film, invece, Zalone ha vestito, oltre che i panni dell’attore, anche quelli del regista. Nel caso dovessero essere confermate le voci circolate negli ultimi giorni, la scelta operata dalla rete del Biscione riguarderebbe anche Barbara D’Urso. La conduttrice infatti, a partire da gennaio 2020, dovrebbe spostarsi alla domenica in prima serata con il suo show Live – Non è la D’Urso. L’arrivo di Zalone farebbe slittare nuovamente il giorno del programma della conduttrice napoletana, che quest’anno sembra non voglia trovare pace.

I cambiamenti nei palinsesti non sono stati ancora resi noti. Solo nelle prossime ore sapremo se la rete del Biscione ha deciso di spostare nuovamente la D’Urso per far posto alle pellicole con protagonista il comico pugliese. La conduttrice nel frattempo, come testimoniato dal suo account Instagram, si gode gli ultimi giorni di vacanze a Dubai prima di ritornare in televisione con i suoi programmi.