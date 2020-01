Guendalina Tavassi ‘da censura’ nelle stories postate su Instagram: scollatura profondissima, sotto niente reggiseno.

Tra le ex concorrenti del Grande Fratello, lei è una delle più amate in assoluto. Parliamo di Guendalina Tavassi, la simpaticissima romana, che al reality più spiato di Italia ha partecipato nel 2010. Nella Casa più famosa della tv, Guendalina si è fatta notare per la sua simpatia e spontaneità, grazie alle quali, oggi, è diventata anche una delle opinioniste dei programmi di Barbara D’Urso. Ma è anche sui social che la Tavassi è una vera e propria star. Con ben 920 mila followers, Guendalina è una delle influencer italiane più seguite del momento. E sul suo profilo Instagram, l’ex gieffina ama postare foto e video delle sue giornate, dai momenti di vita quotidiana con la sua famiglia, agli scatti più ‘audaci’. E, nelle ultime ore, Guendalina ha alzato la temperatura sui social con una serie di foto che non sono passate inosservate. Prima è stato il suo notevole lato B a mandare in tilt Instagram. Poi, nelle stories, l’ex gieffina ha sfoggiato un abito scollatissimo, dove a colpire tutti è stato il suo lato..A! Sotto il vestito, niente reggiseno. Diamo un’occhiata alle immagini ‘bollenti’.

Guendalina Tavassi infiamma Instagram: niente reggiseno, la scollatura mostra ‘troppo’

Guendalina Tavassi è una delle ex concorrenti del Grande Fratello più amate di sempre. Sui social, la romana è una vera e propria star: i suoi siparietti con il marito Umberto fanno morire dal ridere milioni di fan. L’ex gieffina ama pubblicare video in cui il protagonista è proprio suo marito, simpaticissimo quanto lei. Ma, c’è da dirlo, è anche grazie alla sua innegabile bellezza che Guendalina è seguitissima sui social. L’ex gieffina infatti è molto attiva su Instagram, dove ama condividere con i suoi followers foto e video delle sue giornate. Foto che spesso infiammano i fan, come quelle apparse nelle sue stories qualche ora fa. Nelle immagini, la Tavassi indossa un abito nero da capogiro: la scollatura è profondissima e, sotto, la romana non indossa intimo. Un look da far girare la testa, date un’occhiata:

Eh si, ve lo avevamo detto. Guendalina è davvero irresistibile nel look mostrato nelle sue recenti stories. Un abito nero, lungo, con una scollatura da togliere il fiato. Sotto, l’ex gieffina non indossa il reggiseno. Le immagini sono ‘bollenti’. E voi, seguite Guendalina su Instagram?