Aurora Ramazzotti ha ripreso il suo fidanzato al mare: è senza maglietta ed il fisico spunta fuori. Diamo un’occhiata alla IG story.

Sono più di tre anni che al fianco della splendida Aurora Ramazzotti, la figlia d’arte di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, c’è uno splendido ragazzo. Goffredo Cerza è il fidanzato della piccola Aurora, conduttrice televisiva e con una dote innata ed ereditata dalla sua magnifica mamma. Dal 2017 in casa Ramazzotti è entrato anche lui ed ha subito rubato il cuore alla famiglia: nonostante sia diventato popolare, resta comunque molto riservato. E’ nato a Roma ed oltre a studiare Ingegneria, si occupa anche di fitness: è il responsabile di ‘kingcerzfitness‘, un blog nato nel 2018 in cui da consigli su diete e allenamenti personalizzati. Un personaggio così dedito al fisico, non poteva che averne uno ben scolpito! E così infatti, la sua fidanzata dolce e solare è innamorata persa e non è riuscita a non condividere uno scatto con i suoi fan: diamo un’occhiata.

Aurora Ramazzotti riprende il fidanzato senza vestiti: fisico in bella mostra

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono una coppia molto affiatata: dai social di entrambi si nota che il loro amore è sempre a 5 stelle. Amano condividere gli scatti ed i momenti più salienti della loro vita e spesso regalano anche baci o posizioni un po’ più hot. Hanno trascorso le vacanze alle Maldive, insieme a papà Eros Ramazzotti e suocero per lui: Aurora ha deciso di fotografare la sua dolce metà. Impossibile per lei non condividere la bellezza del suo fidanzato con i suoi follower: ha infatti messo come IG story la foto scattata con scritto: ‘Il mio amore infinito‘. La Ramazzotti è veramente innamorata di questo bellissimo giovane: sono fidanzati da circa 3 anni e la giovane conduttrice televisiva crede che durerà in eterno.

Il fisico è ben scolpito: dopotutto da lui si poteva aspettare tutto tranne che qualche kg in più. E’ lui il proprietario del blog nato nel 2018 ‘kingcerzfitness‘: il giovane Goffredo oltre ad essere studente di Ingegneria, si occupa anche di fitness e nel suo blog dà consigli ai lettori garantendo le migliori diete ed allenamenti personalizzati. Sui social anche è molto conosciuto come ‘kingcerz’: il suo profilo conta quasi 110 mila followers!