Diletta Leotta ha fatto impazzire Instagram mostrando un suo allenamento in palestra: il top è veramente scollato, si vede tutto. Diamo un’occhiata.

La sensualità è innata: Diletta Leotta è una delle donne più amate e desiderate d’Italia. Il suo profilo Instagram conta quasi 6 milioni di follower: la conduttrice televisiva riesce a far uscire ogni volta gli occhi dalle orbite per la bellezza dei suoi scatti. La siciliana, che nel 2006, a soli 15 anni ha partecipato a ‘Miss Muretto’ e tre anni dopo a Miss Italia, ha cominciato la sua carriera in tv nel 2010 su una rete locale, Antenna Sicilia. L’anno dopo è passata a Mediaset e da lì si è aperta la porta del successo: è stato un crescendo ed oggi è arrivata ad essere una delle figure femminili più famose e richieste del panorama televisivo italiano. Non solo brava, da molti è definita una vera e propria bomba sexy: famosi sono i ‘cori’ dei tifosi presenti negli stadi in cui è solita lavorare per DAZN, sono tutti innamorati di lei! Per mantenere un fisico perfetto però è ovvia la sua assidua presenza in palestra: anche in tenuta sportiva, è davvero esplosiva! Diamo un’occhiata.

Diletta Leotta irresistibile in palestra: il top super scollato, Instagram è ‘bollente’

Diletta Leotta, la conduttrice televisiva di DAZN che ha partecipato a tanti altri programmi d’intrattenimento e non solo, è una vera bomba. E’ considerata una delle donne più sensuali e belle dei nostri tempi: difficile trovare un uomo a cui non piaccia il suo sguardo travolgente ed il suo fisico da urlo. Per mantenersi sempre tonica fa un duro lavoro: costantemente fa allenamento ed è solita riprendersi mentre è in palestra. Con un fisico così, è giusto mostrare le belle forme ed infatti pochi minuti fa si è fatta vedere tramite le sue IG story in tenuta sportiva. Un top nero molto scollato ed un leggins super aderente color rosa hanno reso l’allenamento eccessivamente bollente: tutti i fan e follower della siciliana non sono riusciti a resistere a tanta bellezza. I movimenti della conduttrice, come si vede nella story, mettono in risalto le sue forme: tutti hanno notato ogni singolo dettaglio.

Dopo le vacanze natalizie e di fine anno è arrivato il momento anche per la bella Leotta di rimettersi a lavoro: l’esercizio fisico non deve mai mancare, soprattutto dopo aver mangiato molto.