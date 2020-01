Grande Fratello, ex vincitrice attacca il programma: “Quando non conti un c****…”, ecco il post su Instagram che non è passato inosservato.

Manca sempre meno alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Fra pochi giorni, esattamente l’8 gennaio, si riaprirà la porta rossa più famosa della tv. Un’edizione, quella che sta per iniziare, che si preannuncia davvero scoppiettante. A condurla, per la sua prima volta in questo ruolo, ci sarà Alfonso Signorini, affiancato da una coppia di opinionista altrettanto inedita: Pupo e Wanda Nara. Ma ad incuriosire tutti, come sempre quando si tratta di un reality, è il cast dei concorrenti che faranno parte del programma. Un cast davvero ricco di personaggi interessanti, con un’assoluta novità. Tra i vip che entreranno nella Casa quest’anno, ci saranno quattro ex concorrenti del Grande Fratello Nip, cioè l’edizione classica. Una notizia, questa, che ha spiazzato tutti: non era mai accaduto prima. Una notizia che, però, ha fatto anche storcere il naso a qualcuno. Cristina Plevani, vincitrice della primissima edizione del reality, ha lanciato una frecciatina per niente velata alla trasmissione. Diamo un’occhiata al post che ha pubblicato su Instagram.

Grande Fratello, l’ ex vincitrice Cristina Plevani contro il programma: “O sto troppo loro sul…”

Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Patrick Ray Pugliese e Pasquale Laricchia: sono loro i quattro ex concorrenti del Grande Fratello che torneranno nella Casa più spiata della tv nella prossima edizione Vip del reality. Una notizia che ha sorpreso tutti, dato che non era mai successo prima che un concorrente passasse dalla versione ‘classica’ del programma a quella vip. Una notizia che anche Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del programma, ha voluto commentare. Attraverso un post apparso sul suo profilo ufficiale di Instagram, la bionda di Iseo ha attaccato il programma, che non l’ha ‘presa in considerazione’ per questa opportunità. “Quando non conti un c…. e non ti prendono in considerazione nemmeno come higlander del Grande Fratello. O sto loro troppo sul…”, scrive la Plevani nella didascalia al post. Scopriamo insieme le sue parole:

Con questo post, Cristina Plevani lancia una frecciatina al reality, in occasione dell’imminente nuova edizione della versione vip, ma lascia intendere di non aver detto tutto ciò che pensa. L’ex vincitrice del GF 1, infine, non nasconde che farà il tifo per i suoi due ex coinquilini Sergio e Salvo, anche loro protagonisti della primissima edizione del reality.