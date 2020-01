In quest’ultima foto su Instagram, Guendalina Tavassi si lascia immortalare in costume e con un lato B in bella mostra da urlo: Instagram s’infiamma.

È una delle ex concorrenti del Grande Fratello che, ancora adesso, riscuote un successo davvero assoluto, Guendalina Tavassi. E, notando con attenzione le sue foto su Instagram e, soprattutto, la sua bellezza, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Perché sì, Guendalina dalla sua parte vanta di una simpatia davvero unica e di un carattere davvero pazzesco. Ma, ammettiamolo, è, senza alcun dubbio, il fascino il punto debole dell’ex gieffina. Ce ne danno ampia testimonianza, tra l’altro, le numerose foto che, spesso e volentieri, la romana condivide sul suo canale social. L’ultima risale a qualche ora fa. Quando, per immortalare la sua vacanza a Dubai, la moglie di Umberto D’Aponte si lascia scattare una foto in costume davvero ‘impressionante’. Sapete perché? Diamoci uno sguardo più da vicino.

Guendalina Tavassi in costume: il Lato B è da urlo, Instagram s’infiamma

Siamo soliti ammirare la bellezza di Guendalina Tavassi. Già in diverse occasioni, infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello è stata la protagonista di entusiasmanti scatti fotografici. Che, data la sua smisurata bellezza, riescono a conquistare l’immediata attenzione da parte dei suoi sostenitori. L’ultimo, come dicevamo precedentemente, è stata condiviso qualche ora fa. Quando, durante la sua vacanza ad Atlantis, a Dubai, la giovane romana ha pubblicato un favoloso scatto in costume da bagno. Ecco di che cosa parliamo:

A dir poco fantastica, vero? In effetti, è sempre bellissima, Guendalina. Nonostante sia mamma di tre figli, l’ex concorrente del Grande Fratello vanta di una bellezza più unica che rara. Senza considerare, tra l’altro, le sue sinuose e magnificenti forme fisiche. Ovviamente, ciò che cattura l’immediata attenzione di questa foto è il suo Lato B. Da come si può chiaramente vedere, è in bella mostra. Inutile a dire, quindi, che lo scatto in questione, in un batter baleno, ha infiammato Instagram. In pochissimo tempo, infatti, la foto ha ricevuto più di 26 mila ‘likes’. Insomma, un successo davvero clamoroso. Ma, tra l’altro, più che ovvio. Vero?

Il matrimonio e il rapporto con Umberto D’Aponte

Guendalina è convolata a nozze con Umberto D’Aponte nel 2013. Il loro è stato un incontro dovuto dal destino. Conosciutisi su un treno, i due giovani ragazzi, da quel momento, non si sono più lasciati. Tanto che, poco tempo dopo, è giunto il matrimonio. E due splendidi figli: Chloe e Salvatore. Nonostante gli anni trascorsi insieme, la coppia appare più innamorata che mai. E non solo. In diverse circostanza, Guendalina ha dato ampia testimonianza del feeling che c’è con suo marito. A quando, quindi, il terzo figlio?