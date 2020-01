In quest’ultima foto su Instagram, la giovanissima Ludovica Bizzaglia si immortala con una maglia bianca trasparente: il dettaglio che spunta è ‘clamoroso’.

Nonostante la sua giovanissima età, Ludovica Bizzaglia vanta di una bellezza davvero unica. Famosa al pubblico per il ruolo di Anita nella soap opera napoletana ‘Un posto al sole’, la giovane attrice vanta un successo clamoroso. Non solo per la sua bravura, di cui ne abbiamo avuto anche prova durante la web series con Giulia De Lellis, ma anche per il suo fascino e, soprattutto, la sua eleganza. Su Instagram, infatti, sono davvero numerosi gli scatti che evidenziano alla grande queste nostre parole. Tuttavia, così come si è mostrata pochissime ore fa, non l’avevamo mai vista. Ebbene si. Recentemente, la giovane Bizzaglia ha condiviso uno scatto con una maglia bianca e trasparente davvero fenomenale. Che, pensate, in un batter baleno ha riscosso un successo davvero pazzesco. Anche perché, sotto la maglia trasparente, spunta un fuori ‘clamoroso’. Di cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Ludovica Bizzaglia in maglia trasparente: sotto spunta un dettaglio pazzesco

Una foto a dir poco spettacolare, quella pubblicata qualche ora fa da Ludovica Bizzaglia sul suo canale social. In realtà, se si sfoglia con attenzione la sua photogallery social, ci rendiamo conto che la giovane attrice è solita dare ampio sfoggio della sua smisurata bellezza. Tuttavia, in questo modo non l’avevamo mai vista. Ci teniamo a sottolineare, badate bene, che non è assolutamente nulla di scandaloso. Anzi. Fatto sta che, in suddetto scatto, la bellissima Anita di Un Posto al Sole si lascia immortalare con indosso una maglia bianca e trasparente. Diamoci uno sguardo insieme:

Ve l’avevamo detto che non era nulla di ‘compromettente’, piuttosto di qualcosa di davvero spettacolare. Anche perché, se si guarda con attenzione la foto, c’è da ammettere che lo scatto è davvero ‘minimal’. Ludovica si lascia immortalare in tutta la sua semplicità. E c’è da dire che è davvero favolosa. Tuttavia, ciò che cattura l’attenzione è quel ‘particolare’ dettaglio che si nota chiaramente a causa dell’eccessiva trasparenza della maglia. Ebbene si. La giovane attrice è, senza alcun dubbio, senza reggiseno. Sarà per questo motivo che, in un batter baleno, lo scatto ha ricevuto più di 60 mila likes? Chi lo sa. Fatto sta che, ancora una volta, la giovane Bizzaglia è davvero fantastica.

Ludovica è ancora fidanzata?

È questo il mistero che, da diverse settimane, aleggia sui social: Ludovica Bizzaglia è ancora fidanzata? Come dicevamo precedentemente, per diversi anni, la giovane attrice è stata a Napoli per motivi lavorativi. Ed è proprio qui che ha conosciuto Cristiano Piccirillo, proprietario di una nota pizzeria nel capoluogo campano. I due hanno vissuto una magica storia d’amore. Che però, stando a quanto trapelato dal web, non sappiamo se sia giunta al capolinea. I due, infatti, sembrerebbero non seguirsi più sui social. E sarebbe davvero diverso tempo che non pubblicano più foto insieme sui rispettivi canali Instagram. Cosa sarà successo, quindi? Crisi passeggera o fine di una storia? Lo scopriremo, statene certi!

