In alcune delle sue recenti Instagram Stories, Chiara Nasti si è mostrata visibilmente terrorizzata per le strade delle Mauritius: ecco cosa è successo.

Continua la vacanza di Chiara Nasti alle Mauritius. Soltanto pochissimi giorni fa, l’influencer napoletana è sbarcata qui insieme alla sua famiglia, eppure la vacanza ha tutte le carte in regola per dimostrarsi una vacanza davvero da sogno. Nonostante il triste episodio di cui sono stati protagonisti, la giovane continua alla grande il suo soggiorno nell’Oceano Indiano. Lo testimonia, non a caso, l’ultimo scatto social che la bellissima napoletana ha condiviso sul suo canale Instagram. Ma non è finita qui. Perché, pochissime ore fa, Chiara si è ripresa visibilmente terrorizzata mentre è intenta a fare una passeggiata per la città che sta visitando. In queste ultime Instagram Stories, infatti, la giovane influencer ha vissuto degli attimi di vera e propria ‘paura’. Certo, non è successo nulla di grave. Ma vediamo tutti i dettagli.

Chiara Nasti terrorizzata alle Mauritius: cosa è successo all’influencer napoletana

Non perde mai occasione di poter interagire con i suoi fan, Chiara Nasti. E lo sta facendo anche in questi giorni. Quando, nonostante il brutto spavento di qualche settimana fa, tutta la sua famiglia si è concessa una vacanza di relax alle Mauritius. È proprio qui che, come dicevamo precedentemente, la giovane influencer napoletana si lascia immortalare in questi ultimi giorni. E, soprattutto, è stata protagonista di attimi di vera e propria ‘paura’. Pochissime ore fa, la sorella maggiore di Angela si è ripresa visibilmente terrorizzata mentre è intenta a compiere una passeggiata per le strade del paese dell’Oceano Indiano. Ecco i dettagli:

Ecco. È proprio questa ‘particolare’ visione che non passa assolutamente inosservata agli occhi di Chiara. E che, tra l’altro, le incute terrore. Tanto è vero che è la diretta interessata stessa a svelare la sua paura per tale immagini. “Ho troppa paura”, scrive Chiara a corredo di questa inquietante testa di una bambola alla guida di una bicicletta. Ovviamente, come dicevamo, non è assolutamente nulla di preoccupante. Fatto sta che, comunque, tali immagini hanno terrorizzato la bellissima Chiara. Ci può stare, no?

Angela e Chiara Nasti: due sorelle, due bellezze infinite

Vantano di un successo davvero clamoroso Angela e Chiara Nasti. E, notando con attenzione le loro foto social, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Già in diverse occasioni, infatti, le due sorelle partenopee hanno chiaramente sfoggiato il loro fascino.