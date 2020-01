Dopo la brutta disavventura nel deserto di qualche giorno fa, Barbara D’Urso è stata la protagonista di un’altra esperienza da brividi: la vacanza ‘shock’.

Mancano pochi giorni e, finalmente, Barbara D’Urso ritornerà in televisione. Una volta passata anche l’Epifania, per la conduttrice napoletana ritornerà tutto alla normalità. E, soprattutto, ritornerà alla sua vita super frenetica e ricca di impegni televisivi. Tuttavia, in attesa di questo giorno, la bellissima campana continua a godersi la sua vacanza, in compagnia di amici davvero speciali, a Dubai. È proprio negli Emirati Arabi che, dopo la brutta disavventura notturna nel deserto, la D’Urso è stata la protagonista di un’ulteriore esperienza davvero da ‘brividi’. Cosa le sarà successo? Ovviamente, nulla di ‘preoccupante’. Fatto sta comunque che la il suo soggiorno a Dubai può essere definito, senza alcun dubbio, davvero ‘shock’. Ecco perché. E, soprattutto, ecco tutti i dettagli.

Barbara D’Urso, esperienza da ‘brividi’ a Dubai: cos’è successo alla conduttrice

Continua la vacanza da sogno di Barbara D’Urso e company a Dubai. E con essa, ovviamente, non possono affatto mancare i continui aggiornamenti social che la conduttrice televisiva fa per i suoi numerosi ed accaniti sostenitori. Non solo, quindi, con incredibili foto in costume e in riva al mare, ma anche ‘documentando’ tutto ciò che le capita in questa vacanza ‘shock’. Dopo la triste disavventura nel deserto in compagnia di Jonathan Kashanian, la bellissima napoletana è stata la protagonista indiscussa di un’esperienza da brividi. Che, come dicevamo precedentemente, non poteva assolutamente evitare di condividere con i suoi followers. Sapete di cosa parliamo? Ovviamente, nulla di preoccupante, sia chiaro. Ma vediamo insieme le immagini mostrate sui social:

Ebbene si. È proprio questa particolare esperienza che è capitata, in queste ultime ore, alla D’Urso. Ovvero? Trovarsi nell’ascensore del palazzo più alto a Dubai! Pensate, in un solo minuto sono stati raggiunti ben 123 piani. Insomma, episodio davvero da ‘brividi’, c’è da ammetterlo. Tuttavia, una volta arrivati in cima di suddetto palazzo, la vista è davvero spettacolare:

Insomma, è o non è una vacanza ‘shock’ questa di Barbara D’Urso. Beh, decisamente si!

Il 2020 sarà un anno ricco per la D’Urso: ecco i suoi impegni

Come dicevamo precedentemente quindi, tra pochi giorni inizierà la nuova stagione televisiva di Barbara D’Urso. Che, così come quella precedente, sarà ricca di impegni. Non soltanto, quindi, Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live – Non è la D’Urso, ma anche il Grande Fratello e, stando a quanto trapelato dal web, sembrerebbe esserci per lei anche un nuovo programma in stile Sanremo. Tra l’altro, ricordiamo, poco prima di partire per Dubai, Barbara è stata in Spagna. Quale sorpresa ci riserverà in questo nuovo anno? Staremo a vedere!