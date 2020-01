Cristina Buccino ha aggiornato le sue Instagram story mostrandosi mentre è in palestra: l’abbigliamento sportivo risulta sexy ed il lato B è in primo piano. Diamo un’occhiata.

La modella e showgirl classe ’85 è una delle donne italiane più amate e seguite nel mondo dei social: i fan della calabrese rimangono sempre a bocca aperta dinanzi agli splendidi scatti che pubblica. Ha iniziato la sua carriera come modella per poi diventare la professoressa sexy de L’Eredità: prima di approdare in Rai, aveva già preso parte alle selezioni di Veline. Quell’anno però vinse Federica Nargi, un’altra bellezza italiana. Nel 2015 la Buccino ha partecipato all’Isola dei Famosi. Risulta essere famosa anche per le sue love story con personaggi noti come l’ex tronista Cristiano Angelucci, con Cristiano Ronaldo, Claudio D’Alessio ed ha avuto un flirt con l’attore hollywoodiano Colin Farrel. Insomma, una bellezza che ha fatto breccia in tanti cuori, regala scatti e riprese ‘bollenti’ anche ai suoi fan: diamo un’occhiata.

Cristina Buccino si allena in palestra: top scollato e pantalone stretto, il lato B è in primo piano

Cristina Buccino su Instagram è una vera bomba. Regala quotidianamente scatti e riprese in cui si mostra in tutta la sua bellezza. Seguita da quasi 3 milioni di follower, nessuno riesce a resistere al suo fascino: non è la sola però. La Buccino ha anche due sorelle, Maria Teresa e Donatella, che non sono da meno: insieme le sorelle Buccino fanno davvero alzare la temperatura a chiunque.

Per essere però sempre così in forma, pratica molto sport la nostra Cristina e lo dichiarò anche in un’intervista a IsaeChia. Al portale confessò di mangiare bene e di allenarsi molto ma allo stesso tempo le piace mangiare cose buone e bere un bicchiere di vino ogni tanto: così cerca di restare sempre stabile, andando in palestra quando esagera. Ed anche oggi ha regalato un suo allenamento ai suoi follower in tenuta sportiva. Il top scollato ed il pantalone estremamente stretto hanno fatto girare la testa ai suoi fan: nelle IG story il lato B di Cristina Buccino è in primo piano. Cosa penseranno i maschietti?

Dopo le vacanze natalizie e di Capodanno ci voleva un po’ di allenamento in più: la Buccino ha mostrato a tutti i suoi follower come passa le sue post – vacanze.