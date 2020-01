L’annuncio di Benedetta Rossi nelle storie di Instagram fa felice lei, ma anche i suoi fan.

Benedetta Rossi oggi è una delle food blogger più seguite e amate in assoluto della televisione nostrana. Nata a Porto San Giorgio, nelle Marche nel 1972, con la sua simpatica cadenza dialettale e una pazzesca capacità culinaria ha conquistato tutti. Da poco sui suoi canali Instagram ha poi dato una notizia ai suoi fan che è stata per lei fonte di grandissima gioia che riguarda la sua vita personale.

La bella notizia per la food blogger

Benedetta Rossi, nelle storie di Instagram, ha infatti raccontato che farà da madrina alla sua nipotina Cecilia, nata da poco. “Mia cugina Silvia, che ha avuto la bambina da poco, Cecilia, mi ha chiesto se le faccio da madrina al Battesimo e sono contenta. Capita nei giorni in cui registreremo le puntate nuove di Fatto in Casa per Voi, ma mi organizzo perché devo esserci”. Una doppia bella notizia infatti. C’è chi gioisce con Benedetta per questo onore familiare e chi invece pensa al fatto che si stanno registrando le nuove puntate di Fatto in Casa Per Voi e non vede l’ora di scoprire tutte le nuove ricette.

Come è nato il successo di Bendetta Rossi?

Per chi non la conoscesse, Benedetta Rossi è sempre stata nel mondo della cucina. Prima come aiuto cuoca, poi come cameriera e quando ha aperto il blog ha ottenuto un successo incredibile. La sua community oggi conta 6milioni di fan con oltre 1 milione di iscritti su YouTube e il quadruplo su Facebook. Numeri da capogiro insomma che l’hanno poi portata in televisione con lo stesso format legato al blog, Fatto in Casa Per Voi e il suo modo di porsi e il suo essere veramente una sorta di amica o di vicina di casa che aiuta a cucinare è vincente. I followers trovano ricette semplici e buonissime e amano cimentarsi con queste prelibatezze. Tutti vogliono cucinare del resto. La cook mania è praticamente diffusissima come riprovano i successi di tutti i canali tv che si occupano di cucina ed è quindi ovvio che trovare la chiave giusta, come ha fatto Benedetta, per parlare coi follower diventa l’ingrediente del successo.

La vita privata di Bendetta

Cosa facevano Benedetta e suo marito prima del successo? Pare che, fra le altre attività, si occupassero di fare in casa sapone per rivenderlo online. Poi un giorno il marito Marco le ha proposto di sfruttare YouTube e di mettersi a cucinare davanti alla telecamera. A oggi il successo arriva proprio da lì, da quel suggerimento dato dal compagno.