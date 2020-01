Al Bano Carrisi e Romina Power, clamoroso retroscena sulla loro storia d’amore: scopriamo insieme le parole della figlia Romina Jr

Al Bano e Romina Power sono da sempre una delle coppie più amate del panorama musicale al mondo. La loro iconica coppia ha fatto sognare per decine di anni, milioni di fan, che ancora oggi sperano in un loro riavvicinamento o almeno di vederli cantare insieme. I due artisti, che negli anni hanno affrontato veramente sfide difficili, come la perdita della loro amata Ylenia, ora hanno ritrovato la serenità e la gioia di trascorrere dle tempo insieme e cantare ancora fianco a fianco. Proprio in quest’ultima settimana, lì abbiamo visti in due eventi che li hanno visti partecipi: il capodanno condotto da Amadeus, e ‘55 passi nel Sole‘. Nel primo hanno intrattenuto il pubblico di Potenza, nell’attesa dello scoccare della mezzanotte, nel secondo invece hanno ripercorso le tappe della carriera di Albano, lunga ben 55 anni! Proprio dopo averli rivisti insieme, i fan hanno iniziato a fare delle domande, forse anche scomode, a cui ha pensato bene di rispondere la figlia minore della coppia: Romina JR. Vediamo cos’ha scritto la giovane…

Ripercorriamo insieme quanto accaduto la notte di capodanno. Al Bano e Romina si sono presentati sul palco di Amadeus per poter cantare insieme i loro brani di successo e intrattenere il pubblico. Subito è saltato all’occhio che, nonostante il freddo penetrante, Romina indossasse, un semplice abito, leggerissimo e svolazzante. Alla domanda di Amadeus se non avesse freddo, la donna ha risposto che in compagni dell’ex marito non sente mai freddo, perché scaldata un forte sentimento. Anche se detto in modo ironico e col sorriso, le parole della donne non si i certamente passate inosservate. Mentre la Lecciso si è lasciata andare a qualche frecciatina su Instagram, la Power, ha scelto come sempre la via del silenzio. In aiuto dei genitori è intervenuta la figlia minore della coppia, Romina Jr, che ha deciso di parlare del rapporto ritrovato col padre e di aggiungere qualche riflessione personale sulla sua vita. Attraverso Instagram ha dichiarato: “Spesso i sorrisi nascondono le più grandi tristezze – ha confessato -. Vivo un momento di transito dove correggo i miei pensieri istintivo negativi in delle correzioni mentali, dove mi dico che tutto succede per il mio (nostro) bene“.

Ha poi aggiunto: “Non devo (dobbiamo) pensare a quello che non abbiamo, ma a quello che diamo per scontato che invece è molto importante. E allora la vita ha un altro sapore e i sorrisi non sono maschere ma semplicemente esternazione di un sentimento faticosamente semplice. Perché a volte è faticoso essere. Realmente. Felici. Per noi nostal/romantici“