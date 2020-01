A trionfare nella seconda edizione di All Together Now è stata Sonia Mosca: a pochi giorni dalla sua vittoria, è scoppiata una polemica social, ecco perché.

La seconda edizione di All Together Now è terminata. Proprio giovedì scorso, 2 Gennaio 2020, è andata in onda la finale. A trionfare in questa edizione è Sonia Mosca, la giovane cantante campana che, con la sua voce e grinta, ha fatto praticamente incantare tutti. Tuttavia, a pochi giorni dalla sua vittoria, la cantante è stata al centro di una polemica iniziata sul web. Sappiamo tutti che, durante la finale, Sonia ha potuto duettare con Gigi D’Alessio sulle note de ‘Un Nuovo Bacio’. E sappiamo, inoltre, che alla vista del cantante napoletano, la giovane è rimasta completamente senza parole per la sorpresa. Ecco. Stando ad un commento apparso sul web, sembrerebbe non essere stata assolutamente la prima volta che la bella Mosca abbia duettato con D’Alessio. Ma ecco tutti nei minimi dettagli.

Sonia Mosca vince All Together Now, ma scoppia la polemica sul web

Ad avere l’opportunità di vincere i soldi del montepremi finale di questa seconda edizione di All Together Now è stata, come dicevamo precedentemente, Sonia Mosca. In occasione della finale, la giovane campana ha avuto l’opportunità di esibirsi più volte dinanzi al muro dei 100. Ma, soprattutto, ha avuto la possibilità di poter duettare con Gigi D’Alessio. Ecco. È proprio questa la fantastica sorpresa che, in diretta televisiva, Sonia ha avuto. Il suo stupore, si può ben capire, è stato davvero immenso. Duettare con un grande della musica italiana non è assolutamente una cosa da niente. Tuttavia, è proprio su questo che, terminata la puntata del talent di Canale 5, è scoppia una polemica social. Ecco perché:

Da come si può chiaramente vedere dal commento riproposto in alto, sembrerebbe che un telespettatore non abbia affatto gradito lo stupore di Sonia. Dal momento che, a detta sua, sarebbe spuntato sul web un video di qualche anno fa, in cui la giovane cantante ha già duettato con Gigi D’Alessio.

L’emozione pazzesca durante la finale di All Together Now

Durante la finale del talent, quindi, non abbiamo assistito soltanto alla proclamazione del vincitore, ma anche ad un momento davvero emozionante. Davanti a Michelle Hunziker, ai giudici del muro e a milioni di telespettatori, Vittorio Grigolo ha fatto la famosa e fatidica proposta di matrimonio alla sua bellissima e giovanissima compagna. Insomma, un momento davvero molto emozionante, no?