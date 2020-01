Alberto Urso vincitore dell’ultima edizione di Amici, dopo l’annuncio di ‘Sanremo 2020’: lo sfogo sui social del cantante Messinese

Alberto Urso è reduce da un anno davvero molto impegnativo e ricco di grandi soddisfazioni, prima fra tutte è la vincita del talent Show di ‘Amici di Maria de Filippi’, che gli ha fatto da trampolino di lancio per avviare la sua carriera musicale. L’artista arrivato in finale, si è conteso l’ambito premio con l’amica e collega Giordana Angi, che ha scritto per lui dei brani emozionanti e fortissimi. Il giovane 22enne messinese, nonostante la notorietà, è rimasto un ragazzo semplice e timido, come spesso si vede quando sale su un palco per esibirsi e l’emozione prende il sopravvento. Tra le varie conquiste di cui complimentarsi col giovane, c’è certamente la partecipazione al prossimo Festival della Musica di Sanremo, condotto per la prima volta da Amadeus. Il giovane Urso è stato scelto insieme ai colleghi dal presentatore, tra oltre 200 proposte prese in esame. Come ha spiegato Amadeus settimana scorsa, la scelta dei brani è stata fatta in base ad un criterio specifico: le canzoni devo essere attuali e orecchiabili a qualsiasi tipo di pubblico. Ciò ci fa pensare che il prossimo brano del ragazzo sia attuale e molto ritmato. Nulla di certo, almeno fino al 6 gennaio, quando i cantanti verranno presentati ufficialmente e verrà esposto anche il brano con cui gareggeranno.

Alberto Urso dopo l’annuncio di ‘Sanremo 2020’: il duro sfogo su Instagram

Alberto oltre alla gioia di partecipare ad una delle competizioni più importanti per chi voglia entrare a far parte del panorama musicale, deve fare i conti anche con i pregiudizi che incombono sul genere musicale che propone. A volte ritenuto troppo vecchio e impegnativo dagli ascoltatori, di diverso avviso è ovviamente il giovane, che ha deciso di scrivere un lungo post su Instagram in cui espone la propria idea. Nel post sul suo profilo Instagram Ufficiale, appare scritto: “Troppe volte mi son sentito dire che il mio genere è antico e passato. Invece credo che, per fortuna, ci siano delle canzoni che vadano al di là del tempo e delle mode. Per questo, un grande classico come quello che sentite, può essere cantato oggi nel 2020 da un ragazzo come me di 22 anni ed essere contemporaneo!”

Se ci sono persone che lo criticano, ce ne sono anche tantissime altre che lo sostengono e che fanno ben sperare in un buon posto nella classifica Sanremese. Le fa del cantante lirico sono davvero migliaia e tra tutte anche la compagna Valentina, conosciuta nella scuola di Amici.