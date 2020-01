Ciro Immobile e Jessica Melena, bacio appassionato in spiaggia: il lato B di lei infiamma Instagram, pioggia di commenti per lo scatto mozzafiato.

Ciro Immobile e Jessica Melena sono una delle più belle coppie del mondo del calcio. Lui è uno dei bomber maggiori della serie A, attualmente a capo della classifica cannonieri con ben 19 reti all’attivo e numeri davvero da record; lei è una delle ‘wags’ più seguite e apprezzate del campionato maggiore. Alta, mora, bellezza mediterranea e fisico a dir poco mozzafiato, Jessica è la ‘dea’ di Immobile, che la ama alla folia ed è gelosissimo di lei, come ha dimostrato anche durante il ‘terribile’ scherzo di cui è stato vittima a Scherzi a Parte. Jessica e Ciro hanno tre meravigliosi bambini, di cui il più piccolo, Mattia, è nato solo pochi mesi fa e hanno creato una famiglia davvero invidiabile. Molto attivi anche sui social, soprattutto lei, poco fa hanno pubblicato uno scatto veramente da urlo, nel quale si baciano appassionatamente in spiaggia. Ma tutti gli occhi cadono su un particolare ‘dettaglio’, che rende la foto ancora più ‘bollente’: ecco di cosa si tratta.

Ciro Immobile, il bacio ‘bollente’ alla moglie Jessica: tutti gli occhi sono sul lato B di lei

Ciro Immobile e Jessica Melena sono una coppia d’oro. Bellissimi e super innamorati, spesso e volentieri si scambiano dolci dediche sui social. Poco fa lei ha voluto scriverne una per suo marito, pubblicando sul suo profilo Instagram una loro foto di coppia scattata durante la vacanza a Dubai da cui sono tornati pochi giorni fa. Nell’immagine in questione, i due coniugi sono in spiaggia e si scambiano un bacio appassionato sulle labbra. Già questo ha fatto impazzire i fan della coppia, ma non è l’unica cosa che ha provocato la reazione entusiasta dei followers.

Il dettaglio che ha mandato letteralmente in delirio Instagram è infatti il corpo mozzafiato di Jessica, in perfetta forma nonostante sia diventata da poco mamma per la terza volta, e in particolare il suo lato B. Tutti gli occhi, infatti, cadono inevitabilmente sul fondoschiena di lady Immobile, che è a dir poco da urlo. Immediati sono partiti i like e i commenti al post da parte dei tantissimi ammiratori di Jessica, che non hanno potuto fare a meno di complimentarsi per la sua incredibile bellezza.

La dedica che Jessica ha scritto a Ciro è un estratto della canzone di Giordana Angi, ‘Stringimi più forte’. Parole dolcissime, che dimostrano ancora una volta la passione e l’amore che legano questa meravigliosa coppia.