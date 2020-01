Diana Del Bufalo ha una nuova fiamma? L’attrice sembrerebbe aver dimenticato Paolo Ruffini con il fratello di una ex concorrente del Grande Fratello

Diana Del Bufalo è un personaggio televisivo molto amato e apprezzato dagli italiani. La donna ha iniziato la sua carriera nella scuola di Amici di Maria De Filippi, arrivando sino al serale. L’eliminazione della Del Bufalo causò grande scalpore e addirittura Platinette si spogliò in diretta in segno di protesta. Dopo l’esperienza nella scuola di Amici, Diana ha iniziato a lavorare in televisione con la Gialappa’s Band. Nel 2011 ha esordito al cinema accanto a Massimo Boldi nel film “Matrimonio a Parigi“, mentre nel 2015 diventa la conduttrice di Colorado. Proprio qui conosce e si innamora di Paolo Ruffini, attore e regista toscano. La relazione tra Diana e Paolo inizia nel 2015 e dura fino al 2019, anno in cui la coppia annuncia la rottura.

La separazione da Paolo Ruffini è stata molto dolorosa. Come raccontato dalla Del Bufalo sul suo account Instagram, la donna è stata veramente male, tanto da arrivare a piangere sul pavimento di casa. Parole strazianti, che hanno squarciato il cuore dei suoi seguaci: “La grande delusione e l’immensa sofferenza che mi faceva piangere sul pavimento di camera mia, mi ha resa donna… per questo, lo ringrazio”. Il suo ex compagno, intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, ha dichiarato: “Credo che il suo sia un dolore che mette il punto. Diana ha una sensibilità imprevedibile, che ora è messa a dura prova”. Le parole dell’attore e regista hanno posto la parola fine alla loro storia d’amore. I fan che speravano in un ritorno di fiamma dovranno purtroppo rassegnarsi. La Del Bufalo, inoltre, pare sia stata avvistata insieme ad un altro uomo. Come segnalato dalla pagina Veryinutilpeople, infatti, pare che l’attrice e conduttrice romana avrebbe dimenticato il suo ex compagno Paolo Ruffini accanto al fratello di una ex concorrente del Grande Fratello. Stiamo parlando di Edoardo, fratello di Guendalina Tavassi. Secondo il noto portale, i due si sarebbero conosciuti grazie ad amici in comune e la Del Bufalo avrebbe già conosciuto la sorella Guendalina. L’attrice, infatti, avrebbe trascorso il Capodanno insieme alla presunta nuova fiamma, alla sorella e al cognato Umberto.

Al momento la notizia non è stata confermata nè dalla Del Bufalo nè dal fratello di Guendalina Tavassi. Per l’attrice, però, potrebbe essere arrivato il momento di voltare pagina dopo la separazione da Paolo Ruffini.