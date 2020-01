La Rai ha deciso di non volere come ospite in Sanremo 2020 Rula Jebreal: la giornalista e scrittrice israeliana non sarà al Festival. Scoppia il caso.

Diversi giorni fa si parlava di uno degli ospiti del Festival di Sanremo 2020: Rula Jebreal doveva essere al fianco di Amadeus, conduttore e direttore artistico dello show. Qualcosa però è andato storto e la Rai ha deciso di non accoglierla più: la notizia la riporta il quotidiano La Repubblica il quale spiega che i vertici della Tv di Stato hanno preferito non averla tra gli ospiti. Lei è una giornalista e scrittrice israeliana con cittadinanza israeliana naturalizzata italiana: è nata in Israele nel ’73 e non ha avuto un’infanzia facile. Sua mamma si suicidò quando lei aveva solo 5 anni, ed insieme alla sorella, sono cresciute in orfanotrofio. Si è laureata in Italia, all’Università di Bologna. La sua carriera giornalistica è iniziata nel ’97 quando iniziò a collaborare con Il Resto del Carlino, Il giorno e La Nazione dove si occupava di temi sociali e di cronaca; nel ’99 passò alla politica estera. Iniziò così a lavorare in tv con rubriche di approfondimenti esteri; nel 2017 è stata una delle 7 donne di successo omaggiate da Yvonne Sciò nel documentario Seven Woman. Sanremo ha detto ‘no’ a Rula: ecco cosa è accaduto.

Rula Jebreal a Sanremo 2020? La Rai dice ‘no’: scoppia il caso

Rula Jebreal non sarà a Sanremo 2020: Amadeus l’aveva proposta come valletta al suo fianco. I piani alti della Rai, secondo il quotidiano La Repubblica, hanno deciso che la giornalista e scrittrice israeliana non potrà salire sul palco dell’Ariston. Il quotidiano spiega che a pesare sono state le polemiche scatenate sui social, dai sovranisti, sulla figura di una donna come lei nel Festival italiano più famoso ed amato. Silvio Fulmarola su La Repubblica scrive: “C’è il timore che a Sanremo si parli più di attualità che di canzoni“. Molto duro è stato uno dei consiglieri Rai, Giampaolo Rossi, che ha commentato la presenza di Rula Jebreal con queste parole: “Credo che il Festival di Sanremo debba essere un momento di unione nel nostro Paese e non bisognerebbe lasciar spazio a sentimenti divisivi e a persone che li alimentano”.

La senatrice PD, Valeria Fedeli, non la pensa allo stesso modo ed ha commentato l’accaduto ‘Chi può avere qualcosa in contrario a portare sul palco del Festival di Sanremo una denuncia forte della violenza contro le donne?‘. E’ scoppiato un vero e proprio caso intorno alla presenza della giornalista e scrittrice israeliana.