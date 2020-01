Alessia Macari e Oliver, scatta la passione: posizione “di fuoco”

Alessia Macari e il marito Oliver Kragl sono in vacanza alle Maldive e sono più innamorati che mai: l’ultimo scatto in piscina sembra anticipare una notte di passione!

Alessia Macari e Oliver Kragl sono una coppia giovane e innamoratissima, che ha deciso di passare le vacanza di Natale alle Maldive come quest’anno hanno fatto moltissimi altri VIP italiani. I due, che non sono sposati da molto tempo, continuano a essere innamorati come il primo giorno e le loro effusioni, sempre frequenti, sono diventate più bollenti che mai.

A immortalare un attimo davvero “bollente” è arrivato lo scatto pubblicato da Alessia sul proprio profilo Instagram: Alessia e Oliver sono in piscina e sembrano far fatica a contenere la passione, mostrandosi una avvinghiata all’altro e mettendo in mostra fisici perfetti, scolpiti chiaramente da ore di palestra.

Alessia Macari e Oliver alle Maldive: vacanza super hot

Quando si è in vacanza si lasciano alle spalle tutte le preoccupazioni possibili e ci si concentra soltanto sul godersi l’attimo insieme alla persona che si ha accanto. E’ esattamente quello che stanno facendo i due piccioncini del calcio italiano: Alessia Macari e Oliver Kragl, che sembrano decisi a trascorrere una delle vacanze più rilassanti e soprattutto più appassionate della loro vita.

Nella fotografia pubblicata appena una manciata di ore fa, Alessia e Oliver si sono fatti immortalare mentre erano in piscina: lui sostiene con delicatezza il peso di sua moglie, che gli cinge la vita con le gambe scultoree e sembra pronta a passare subito a baci ben più movimentati.

Nonostante la passione, la didascalia che Alessia ha scelto di scrivere per questo bellissimo ritratto di coppia sembra non lasciare spazio a pensieri impuri: “Le cose più belle e le cose migliori di questo mondo non possono essere viste e nemmeno ascoltate, ma devono essere sentite con il cuore. Mantieni l’amore nel tuo cuore: una vita senza amore è come un giardino senza sole in cui i fiori sono morti. L’unica cosa di cui non siamo mai sazi è l’amore, e l’unica cosa che non doniamo mai abbastanza è l’amore.”

A parte le coccole e le foto super hot i due hanno anche dimostrato di essere una coppia perfettamente affiatata e in grado di non prendersi troppo sul serio: lo ha dimostrato il video pubblicato pochissimi giorni fa sempre sul profilo di Alessia. Lei e Oliver si esibiscono in una divertentissima coreografia sulle note di Hips Don’t Live, storico successo pop della Shakira dei tempi migliori. Se Alessia è perfettamente aggraziata e a tempo con la musica, Oliver si difende bene e sculetta con grande dignità.