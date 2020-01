Wanda Nara irriconoscibile: si sottopone ad un trattamento particolare

In una delle sue ultime Instagram Stories, Wanda Nara è letteralmente irriconoscibile: l’argentina, infatti, si sottopone ad un trattamento particolare.

È da poco ritornata dalla sua vacanza alle Maldive, Wanda Nara. Eppure, è già più carica che mai. Tra pochi giorni inizierà la sua nuova avventura televisiva e la bellissima argentina non si può affatto trovare impreparata. Per quest’anno, come ben sapete, la moglie di Mauro Icardi sarà un’opinionista del Grande Fratello Vip. E perciò Wanda ha bisogno di tutto l’occorrente per presentarsi rilassata al massimo. La vacanza al mare, l’ha fatta. Cosa manca adesso? Semplice: un bellissimo trattamento dall’estetista. Ecco. È proprio questo che, pochissimi istanti fa, Wanda ha deciso di fare sul suo viso. Proprio recentemente, l’argentina ha condiviso una foto durante lo svolgimento del tutto. Mostrandosi, così, praticamente irriconoscibile. Siete curiosi di vederla? Ecco tutti i dettagli.

Wanda Nara irriconoscibile: lo scatto durante il trattamento estetico particolare

Wanda Nara non perde mai occasione di poter interagire con i suoi fan e condividere con essi tutto ciò che le accade durante la giornata. Lo ha fatto quando ha trascorso una fantastica vacanza, in compagnia della sua famiglia, alle Maldive. Pubblicando delle foto in costume davvero eccezionali. E lo ha ripetuto qualche istante fa. Quando ha condiviso un’immagine su Instagram mentre si sottopone ad un trattamento estetico particolare. A cosa ci riferiamo? Ovviamente, a nulla di ‘preoccupante’. Piuttosto, in attesa di iniziare la sua nuova avventura televisiva accanto ad Alfonso Signorini e Pupo, la bellissima argentina ha deciso di farsi applicare sul suo viso una bellissima maschera rilassante e rigenerante. Ecco l’immagine in questione:

Ecco. È proprio così che, pochissimi istanti fa, Wanda Nara ha deciso di immortalarsi su Instagram. Durante il trattamento estetico a cui ha deciso di sottoporre il suo viso, come dicevamo precedentemente, e praticamente irriconoscibile. Infatti, per offrire alla sua pelle lucentezza, è necessario che sul suo viso venga applicata questa crema. Anche se, c’è da dirlo, nonostante sia ‘diversa’ dal solito, Wanda è sempre favolosa.

Al timone del Grande Fratello Vip, ma Tiki Taka?

Sono ormai due anni che Wanda Nara è anche la co-conduttrice di Tiki Taka. Dopo l’addio di Melissa Satta allo show, la bella argentina ha preso il suo posto accanto a Pierluigi Pardo. Ma come farà adesso? Nessuna paura. Wanda riuscirà a mantenere entrambi gli impegni televisivi. Pensate, carissimi suoi fan, avrete la possibilità di ammirare la sua bellezza ben due volte. Nello show di calcio di Canale 5 e nel Grande Fratello Vip. Non è una notizia stupenda?