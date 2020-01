Elettra Lamborghini ‘da censura’: niente biancheria, si copre con le mani ma il post è ‘bollente’; ecco lo scatto apparso nelle stories della cantante.

Manca meno di un mese all’inizio dell’attesissima 70esima edizione del Festival di Sanremo. Un’edizione che si preannuncia ricca di sorprese, a partire dai concorrenti che si sfideranno nella kermesse canora più famosa del nostro Paese. E, tra i nomi dei ‘debuttanti’ sul palco dell’Ariston c’è anche quello di Elettra Lamborghini, la bellissima ereditiera, regina del twerking. La cantante non vede l’ora di partecipare a Sanremo, ma, nel frattempo, continua a tenersi in contatto con i suoi numerosissimi fan attraverso Instagram. Con ben 4,8 milioni di followers, il profilo della Lamborghini è uno dei più seguiti del web. Ed è proprio sul suo profilo che, qualche ora fa, la bellissima Elettra ha postato uno scatto che non poteva passare inosservato. Nelle sue Instagram stories, la cantante si è mostrata senza intimo nella parte superiore: si è coperta con le braccia, ma il risultato è comunque ‘audace’. Diamo un’occhiata allo scatto che ha infiammato i social.

Elettra Lamborghini infiamma Instagram: niente biancheria, le mani non coprono tutto

Basta poco ad Elettra Lamborghini per fare impazzire i suoi fan. La regina del twerk ha una vera e propria schiera di sostenitori su Instagram, che giorno dopo giorno seguono costantemente le sue ‘avventure’ social. Avventure, negli ultimi giorni, davvero entusiasmanti: dopo l’annuncio del matrimonio col suo amato Afrojack, una nuova grande sorpresa. Elettra sarà una dei 24 Big che parteciperà alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Una notizia che ha lasciato i fan dell’ereditiera senza parole. Lo stesso effetto che ha creato uno scatto apparso nelle stories della Lamborghini, proprio poco fa. Uno scatto in cui la bellissima mora dagli occhi di ghiaccio non indossa il reggiseno. Si copre con le braccia, ma la foto è decisamente ‘bollente’. Si tratta di un selfie allo specchio, uno specchio ‘figo’, come lo definisce Elettra nella story. Ecco lo scatto che ha alzato la temperatura su Instagram:

Eh si, ve lo avevamo detto, Elettra ha mandato in tilt i followers con la story postata sul suo profilo Instagram. “Questo specchio è figo”, scrive la Lamborghini come didascalia alla story. Ma gli occhi di tutti non sono finiti esattamente sullo specchio. Elettra non indossa intimo, prova a coprirsi con le mani, ma il risultato è ‘bollente’! E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram? Non ve ne pentirete!