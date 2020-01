In quest’ultima foto su Instagram, Anna Tatangelo si lascia immortalare in tenuta da palestra: leggins stretti e maglia corta, Instagram è in delirio.

Sempre più sbalorditiva, Anna Tatangelo. Soprattutto in quest’ultima foto su Instagram. Pochissime ore fa, la giovanissima e bellissima cantante di Sora ha condiviso, con i suoi numerosi ed accaniti sostenitori, un ‘particolare’ scatto che, in un batter baleno, ha catturato l’interesse dei suoi followers. Certo, non è assolutamente la prima volta. Già in diverse occasioni, la compagna di Gigi D’Alessio è stata la protagonista di scatti fotografici davvero favolosi. E la stessa cosa è accaduta con quest’ultima foto social. In suddetta immagine, infatti, la Tatangelo si lascia immortalare in tenuta da palestra. Tutto bene fin qui, oseremmo dire. Se non fosse che il suo completo ginnico è davvero spettacolare. Sapete perché? Scopriamolo insieme. Vi anticipiamo solo che, in un batter baleno, Instagram e, soprattutto, i fan della bellissima Anna sono rimasti praticamente senza parole.

Anna Tatangelo, il completo per la palestra è ‘da urlo’: Instagram s’infiamma

Sa sempre come catturare l’attenzione dei suoi followers, Anna Tatangelo. Lo ha fatto già in diverse occasioni pregresse a questa. Ma in suddetta foto – pubblicata, tra l’altro, pochissime ore fa – la giovane cantante si è letteralmente superata. Come dicevamo precedentemente, la bellissima compagna di Gigi D’Alessio si lascia immortalare con la tenuta da palestra. Presumiamo, quindi, che, terminate le vacanze natalizie e dopo essersi concessa qualche piccolo ‘sgarro’, la Tatangelo abbia deciso di rimettersi in forma. Perlomeno, è proprio questo che si evince da quest’ultimo scatto social. Di cosa parliamo? Ecco tutti i minimi dettagli:

Leggins strettissimi e maglia davvero molto corta: è proprio questo il completo con cui Anna Tatangelo decide di immortalarsi in quest’ultima foto su Instagram. Si può chiaramente capire e, tra l’altro, vedere che lo scatto è davvero ‘strepitoso’. È proprio per questo motivo, quindi, che in un batter baleno è stato completamente subissato di ‘likes’ e di commenti di apprezzamento. Pensate, non soltanto si contano all’incirca più di 50 mila ‘mi piace’. Ma, almeno per il momento, si parla di circa 475 commenti. E tutti, badate bene, apprezzano la stessa cosa: la bellezza della giovane cantante. In effetti, non si può affatto dire nulla in contrario.

Avete mai visto la mamma?

Vanta di una bellezza davvero pazzesca, Anna Tatangelo. Eppure, avete mai visto sua madre? In occasione di Natale, la giovane cantante ha voluto condividere una foto in sua compagnia. Che dire? Beh, è splendida così come sua figlia.