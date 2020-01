Mara Fasone contro Teresa Langella, le due ex protagoniste del trono classico di Uomini e Donne si sono scontrate sui social: “Ti piace chi ti mantiene”

Mara Fasone e Teresa Langella sono due ex protagoniste del trono classico di Uomini e Donne. Le due donne condivisero insieme il percorso nel programma di Maria De Filippi, ma non riuscirono mai a stringere amicizia. Teresa, infatti, accusava Mara di essere troppo meticolosa e di mandare a casa i corteggiatori troppo in fretta. La loro rivalità poi divenne ancora più forte quando tra le due donne si inserì Andrea Dal Corso. L’uomo, infatti, inizialmente corteggiava la Fasone, ma poi decise di dare una possibilità alla Langella, in seguito alla dipartita dell’altra tronista. Tra Teresa e Andrea poi c’è stato il lieto fine e la Fasone non ha quasi mai digerito la loro storia d’amore. A distanza di molti mesi, le due ex tronista di Uomini e Donne hanno avuto un nuovo scontro sui social.

Mara Fasone vs Teresa Langella, volano stracci sui social

Le vacanze extra lusso di Teresa hanno fatto mormorare il web. L’ex tronista del programma di Maria De Filippi ha pubblicato tra le sue stories di Instagram foto in un aereo costosissimo e in un resort tropicale assai sfarzoso. Il popolo del web ha criticato aspramente la Langella, rea secondo alcuni di essere molto diversa rispetto a come si era fatta conoscere durante l’esperienza nel dating show di Canale 5. Sui social è intervenuto Andrea Dal Corso per difendere la sua fidanzata: “Ho convinto io Teresa a prendere l’aereo, lo volevo sin da bambino ed ho insistito“. L’ex tronista di Uomini e Donne, invece, ha scritto: “Per anni mi sono svegliata alle 5 del mattino e andavo a fare la commessa, eppure non ho mai giudicato la vita altrui. Oggi sono qui, fiera di non esser cambiata e non ho paura a mostrare la mia vita alle persone che mi vogliono bene“. Le foto sono state commentate anche dalla Fasone, che ha scritto: “Vai a riguardare tutte le tue incongruenze e falsità, comprese di lacrime finte e cattiveria gratuita che hai sparso dentro il programma. Ciò che semini raccogli”. La Fasone poi ha abbozzato un’imitazione della Langella, pronunciando una sua famosa frase: “Però ti piace l’uomo che ti mantiene” e probabilmente alludendo alla nuova vita dell’ex tronista.

La Langella ha ovviamente controbattuto sui social, affermando: “C’è chi le vacanze, le bollette di casa e la spesa se le paga da sola e chi invece spera che qualche agenzia accetti per darle un lavoro“.