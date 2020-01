Alessia Marcuzzi in vacanza alle Maldive… il dettaglio che fa impazzire i fan su Instagram: “Che bel panorama…” boom di like e commenti

Alessia Marcuzzi è tra le presentatrici e showgirl più amate dello spettacolo Italiano, volto iconico de ‘L’Isola dei Famosi’. In questi giorni di vacanza, ha approfittato per rilassarsi con il marito e i figli al mare. Alessia, ormai 47 enne, continua ad essere oggetto di complimenti e ammirazione da parte delle teenager. Con un fisico mozzafiato e le gambe chilometriche Alessia non ha proprio nulla di invidiare a nessuno, neanche alle showgirl più giovani. Con uno stile invidiabile e sempre all’ultima moda, è una vera e propria fonte di ispirazioni per tutte le giovanissime. Prendiamo ad esempio tutto i look super alla moda che la conduttrice condivide con i suoi follower attraverso il suo profilo Instagram Ufficiale. Adesso che ha trascorso questi ultimi giorni di vacanze alle Maldive con la famiglia, ci ha dato modo di vederla in tutto il suo splendore, con una carrellata di costumi davvero sexy! Proprio stamane ha pubblicato una foto che ha lasciato tutti i fan di stucco, andiamo a scoprirla insieme!

Alessia Marcuzzi, il dettaglio che fa impazzire i fan: “Che bel panorama…”

Alessia Marcuzzi, ha pubblicato sul suo profilo Instagram Ufficiale uno scatto, preso probabilmente da una Ig Stories di qualche giorno fa, in cui corre spensierata tra le acque cristalline delle Maldive! Qui la conduttrice si è mostrata con un bellissimo e mini costumino rosso che mette in bella mostra tutte le sue curve mozzafiato. Inutile dirvi che i follower si sono letteralmente scatenati sotto la foto della showgirl, con commenti di apprezzamento per il: “Bel Panorama”. I commenti di apprezzamento sono riferiti soprattutto al suo fondoschiena da urlo.

Come potete ben vedere i follower della Marcuzzi non hanno tutti i torti e la conduttrice sfoggia un fondo schiena di tutto rispetto! Non ci resta che invitarvi a seguirla sui social, per rimanere sempre aggiornati sui suoi look di tendenza e le ultime novità in fatto di moda! Ancora complimenti alla showgirl, e vi segnaliamo che tra i commenti c’è anche quello di Rudy Zerbi, che ironicamente apprezza la foto!