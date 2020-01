Età, fidanzata, carriera e vita privata: tutto quello che serve sapere su Andrea Denver, presunto flirt con Madonna compreso.

Il cast dei concorrenti del Grande Fratello VIP 2020 è piuttosto interessante. Quest’anno il padrone di casa Alfonso Signorini ha scelto dei concorrenti molto curiosi e soprattutto variegati. Tra di loro troviamo ad esempio Andrea Denver, modello bellissimo al punto tale da far pensare che ci sia stato un flirt con Madonna. Ora sta per entrare nella casa più spiata d’Italia ed è quindi tempo di conoscerlo meglio.

Chi è Andrea Denver: età e lavoro del nuovo concorrente del Grande Fratello VIP

Bello è bello, c’è poco da dire. Andrea Denver è un modello italiano che lavora però in America. Ora ha deciso di tornare in patria ed entrare nella casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello 4. Classe 1991, il suo vero nome è Andrea Salerno ed è nato a Verona. La sua infanzia la passa in Italia, ma dopo la laurea in scienze della comunicazione è andato in Florida per un master. Da lì non se ne è mai più andato. Entra a far parte di un’agenzia di modelli e per tre anni viene considerato e premiato tra i più belli in assoluto. Fa da testimonial a diverse campagne pubblicitarie come Hugo Boss, MAC e Ralph Lauren. Ma la sua carriera lavorativa non finisce qui. Infatti proprio per la sua bellezza alcune star americane hanno deciso di volerlo nei loro video musicali. È il caso di Jennifer Lopez con I Luh Ya Papi o Taylor Swift che ha voluto Denver nel video Blank Space.

Andrea Denver è fidanzato?

Per quanto riguarda la sua vita privata, a oggi non abbiamo molte informazioni. Andrea Denver ha un profilo Instagram con, giustamente, oltre 1 milione di follower molto attivi che commentano ogni sua foto con una vera e propria pioggia di like e di commenti positivi. Pare che non ci sia una donna nella vita di Denver e che il modello sia single. Condizione che non durerà molto perché dentro la casa del Grande Fratello VIP sicuramente farà strage di cuori.

Andrea Denver, Madonna: il presunto flirt, cosa è successo

Per quanto riguarda il presunto flirt con Madonna sappiamo solo che la cantante pubblicò su Instagram una foto del modello commentando lo scatto in modo entusiasta. Ciò che veniva particolarmente esaltato erano gli addominali del giovane. Da quel momento però non abbiamo certezze di come le cose si siano evolute. Della passione di Madonna per i ragazzi più giovani conosciamo tutto, ma se fra lei e Andrea Denver ci sia stato un flirt questo a oggi ancora non è dato saperlo. Vedremo se nella casa del Grande Fratello VIP si lascerà andare a qualche confessione