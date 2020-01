Ilary Blasi fa la verticale in spiaggia, piccolo incidente: il costume non copre tutto: ecco le immagini che hanno infiammato Instagram.

Sono tantissmi i vip che, approfittando delle vacanze di Natale e Capodanno, si sono concessi una vacanza lontano dal caos delle metropoli. Tra questi, c’è anche la bellissima Ilary Blasi, che con Francesco Totti e i loro tre bambini è volata nelle meravigliose Maldive. Una delle mete più gettonate per questo periodo dell’anno, così come il resort dove la bella conduttrice ha alloggiato: è uno dei più frequentati dai vip. Ma, durante il suo soggiorno maldiviano, la Blasi non ha dimenticato di aggiornare il suo profilo Instagram, col quale ama tenersi in contatto con i suoi followers. Tra una spiaggia e l’altra, la conduttrice si è spesso mostrata in bikini, lasciando i fan senza fiato con la sua bellezza. E, proprio qualche minuto fa, le stories della Blasi hanno nuovamente alzato la temperatura su Instagram. Il motivo? Mentre è intenta a fare la verticale sulla spiaggia, il costume lascia intravedere qualcosa di troppo…Diamo un’occhiata alle immagini ‘bollenti’.

Ilary Blasi, incidente ‘bollente’: fa la veritcale in spiaggia, ma il costume non copre tutto

Ilary Blasi è una delle conduttrici italiane più amate di sempre. Spontanea, solare ma soprattutto bellissima, Lady Totti non si lascia ammirare solo sul piccolo schermo. Al contrario, soprattutto negli ultimi tempi, Ilary è diventata molto attiva sui social. In particolare su Instagram, che è a tutti gli effetti il social network più amato dai vip. È proprio lì che la conduttrice ha condiviso con i suoi numerosi fan foto e video delle sue giornate alle Maldive, dove è volata con la sua famiglia in occasione delle feste di Natale. E sulle spiagge finissime maldiviane, Ilary ha sfoggiato un fisico da urlo. Lo stesso fisico che è possibile ammirare anche nelle ultime stories apparse sul profilo Instagram della conduttrice. Si tratta di alcuni video in cui Ilary fa la verticale sulla sabbia. Il costume, però, non copre proprio tutto. L’incidente ‘bollente’ è dietro l’angolo. Ecco uno screen tratto dalle stories della moglie di Totti:

Eh si, ve lo avevamo detto: Ilary ha alzato la temperatura con le sue ultime stories. La conduttrice si diverte a fare la verticale in riva al mare, ma il costume intero che indossa lascia vedere un po’ troppo. Instagram diventa ‘bollente’! E voi, cosa aspettate a seguire le ‘avventure’ di Ilary sui social?