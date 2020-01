Diletta Leotta fa alzare la temperatura su Instagram: in palestra indossa un top veramente piccolo, si vede tutto. La ripresa è diventata ‘bollente’.

La sensualità è alle stelle: Diletta Leotta è una delle donne più amate in Italia. La conduttrice televisiva riesce sempre a catturare l’attenzione su di se’ quando compare: oggi è il volto di DAZN, dove conduce il suo programma ‘Diletta goal’. L’abbiamo vista al timone di Contadino cerca moglie ed anche sul palco dell’Ariston, come ospite. Nel 2010 la sua prima comparsa su Antenna Sicilia e poi la salita: oggi è una delle figure femminili più desiderate in tv. Non è solo brava, da tutti è considerata una vera e propria bomba sexy: su Instagram regala spesso scatti che fanno girare la testa. Seguita da quasi 6 milioni di utenti, mostra la sua quotidianità attraverso i social. Pochi minuti fa si è mostrata in palestra con un outfit davvero sexy. Diamo un’occhiata.

Diletta Leotta, micro top in palestra: la ripresa su Instagram è ‘bollente’

Quando si tratta di lei, i maschietti impazziscono: la splendida Diletta Leotta è diventata una vera icona nel mondo del calcio e non solo. Il volto di DAZN, che conduce il suo programma Diletta goal, è osannata da tutti quando entra in campo per commentare i match di cui si occupa: ricorderanno tutti i cori partiti dagli spalti del San Paolo proprio per lei.

La sexy conduttrice sportiva mostra spesso sui social la sua quotidianità ed anche oggi, su Instagram, si è mostrata durante un allenamento in palestra. Il top che indossa è molto piccolo e stretto e così non contiene le sue forme: gli occhi di tutti i più curiosi sono finiti proprio lì, sul bel davanzale della siciliana. Questa l’immagine presa da un video postato nelle IG story:

Sono da pochi giorni terminate le vacanze natalizie e di Capodanno e tutti ora si sono messi al lavoro per ritornare all’ideale peso forma. Anche Diletta che gode di un fisico statuario si è messa sotto: l’allenamento più duro di sempre è quello dopo le grandi mangiate. Con una come Diletta però, la palestra si incanta: tutti i fan, nel vedere l’immagine, si sono innamorati ancor di più! Qualcuno si chiede anche il perchè?