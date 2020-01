Puntate Grande Fratello VIP 2020: quando va in onda e come vederlo in diretta e in streaming anche nel daytime.

Mercoledì 8 gennaio va in onda la prima punta del Grande Fratello VIP 2020 condotto da Alfonso Signorini e accompagnato in studio da Wanda Nara e Pupo nei panni di opinionisti del reality. Il cast e i nomi dei concorrenti sono stati ormai tutti svelati: si va dai modelli come Andrea Denver, all’ex Miss Italia Carlotta Maggiorana, passando per la bella Paola Di Bendetto e il single più amato d’Italia, Pago (reo di essere stato scaricato in diretta a Temptation Island VIP da Serena Enardu, sua storica fidanzata). Ma quando andrà in onda il Grande Fratello 2020? Quali sono gli appuntamenti settimanali con la diretta e il daytime? E soprattutto, quando potremo rivedere le puntate in streaming qualora ce ne fossimo persa qualcuna?

Quando va in onda la puntata in diretta del Grande Fratello VIP?

La prima puntata del Grande Fratello VIP 2020 va in onda mercoledì 8 gennaio 2020 su Canale 5 in prima serata ovviamente. Questa è la data di partenza del reality show di Alfonso Signorini che, in questa prima settimana, vedrà anche un doppio appuntamento. Un’altra puntata del reality andrà infatti in onda anche venerdì 10 gennaio. Dopo questa settimana full, l’appuntamento settimanale con il Grande Fratello VIP è fissato come sempre per il lunedì, giorno classico della messa in onda.

Quando va in onda il daytime del Grande Fratello?

Per quanto riguarda invece gli appuntamenti giornalieri con il daytime vedremo le strisce quotidiane del Grande Fratello VIP in diversi orari della settimana e su diversi canali.

Real Time: 16.10

Canale 5: 16.20

Italia 1: 18.00 più, domenica e lunedì il riassunto della settimana alle 13

La5: dalle 13:40 alle 13:55, dalle 19:35 alle 19:45. A questa si aggiunge la diretta notturna e replica puntata di Canale 5

Mediaset Extra diretta 21 ore al giorno

Come vedere in streaming e in replica le puntate?

Per vedere le puntate in replica del Grande Fratello VIP quindi bisognerà sintonizzarsi su La 5 per rivedere in chiaro la puntata, generalmente il giorno dopo la messa in onda. In alternativa sui canali streaming di Mediaset, come Mediaset Play oltre a tanti contenuti speciali caricati giorno dopo giorno ci sarà anche la possibilità di rivedere la puntata della diretta in streaming. Gli appuntamenti quindi non mancano e i telespettatori, volenti o nolenti, saranno letteralmente invasi dal Grande Fratello 2020.

Chi vincerà il Grande Fratello VIP?

Quella di quest’anno si prospetta una stagione del GF molto interessante con personaggi VIP all’interno della casa che quasi sicuramente daranno grande spettacolo. Non mancheranno i gossip e tra i papabili vincitori, a naso, piazziamo Pago che abbiamo già avuto modo di apprezzare nel corso di Temptation Island VIP. In quel contesto abbiamo visto il lato nettamente più umano del cantante.