Soleil Sorge ha finalmente rotto il silenzio su Jeremias Rodriguez: l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha confessato che la loro storia è terminata già da un po’. Ecco le sue parole.

Si sono conosciuti nel programma L’Isola dei Famosi: Jeremias Rodriguez, il famoso fratello delle due sexy argentine Belen e Cecilia, e Soleil Sorge si sono innamorati sin da subito. La loro storia nel reality ha diviso il pubblico: chi li amavano e chi no, loro però hanno seguito il loro cuore ed una volta tornati a casa hanno vissuto la loro storia d’amore lontano dalle telecamere. Lei veniva da una storia, finita male, con Marco Cartasegna ma è ricordata da tutti come l’ex di Luca Onestini: l’ex corteggiatrice fu scelta dall’allora tronista Luca. Lo scandalo del tradimento di lei mentre Luca era nella casa del Grande Fratello VIP fece finire la loro storia. Con Jeremias sembrava andasse tutto tranquillo, invece no. La loro storia è giunta ai titolo di coda e dopo un lungo silenzio, la giovane italo americana ha parlato sui social della rottura. Ecco le sue parole.

Soleil Sorge rompe il silenzio su Jeremias Rodriguez: la verità sul rapporto

Soleil Sorge tramite il suo profilo Instagram ha finalmente rotto il silenzio ed ha parlato ai suoi follower della storia d’amore con Jeremias Rodriguez, giunta ai titoli di coda. “Sono single, assolutamente e felicemente” inizia il suo discorso ai fan. Con il sorriso in viso ha spiegato che lei ed il fratello delle due sexy argentine, Cecilia e Belen, si sono lasciati già da un po’.

“Come in ogni storia in cui ci si tiene, si prova a recuperare, ma purtroppo ci sono situazioni malsane, rapporti destinati a finire e così è stato. Nonostante non sia stato un periodo meraviglioso, purtroppo ho perso un’amica, ora sono felice. Sono pronta ad iniziare il nuovo anno con una nuova energia. A quanto pare anche lui, è l’unica cosa che conta” sono le parole dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ed ex corteggiatrice. La storia con Jeremias è nata ad aprile del 2019, nell’ultima edizione andata in onda del reality: i due si conobbero sull’Isola e subito scattò la scintilla. A distanza di mesi però qualcosa è cambiato ed hanno deciso di dividersi.

Questa è una delle foto di coppia più amate dai loro fan: ‘Mi paz‘ scriveva la giovane italo americana che in italiano significa ‘La mia pace‘.