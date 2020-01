Alex Belli ha fatto un’incredibile annuncio durante un’intervista al settimanale Chi che riguarda lui e Delia Duran: ecco le parole dell’attore.

Il loro rapporto ha diviso il pubblico di Temptation Island VIP: Alex Belli e Delia Duran hanno partecipato all’ultima edizione andata in scena del noto reality e sono stati criticati da molti. Qualcuno ha sostenuto che le loro ‘liti’ fossero state create e messe in scena per fini televisivi. Parliamo dell’attore e modello principalmente conosciuto per aver interpretato il ruolo di Jacopo nella soap opera di Canale 5 Cento Vetrine. Ha conosciuto la sua attuale compagna, Delia, sul set di una fiction: si sono rincontrati tempo dopo ad una sfilata ed è scattata la scintilla. Hanno iniziato da subito una relazione molto intensa al punto da andare a convivere dopo pochi mesi. Fidanzati da poco più di un anno, hanno preso una decisione molto importante per la loro vita di coppia. Ecco le parole dell’ex concorrente di Temptation Island intervistato dal settimanale Chi.

Alex Belli e Delia Duran: importante decisione dopo Temptation Island VIP

In una lunga intervista al settimanale Chi, il noto attore ed ex concorrente di Temptation Island VIP, Alex Belli ha raccontato un po’ della sua vita e del suo rapporto con Delia Duran, con cui ha partecipato al reality. La loro storia procede a gonfie vele ed è arrivato il momento giusto per cambiare la loro vita. “Oltre all’amore abbiamo un progetto di vita importante, vogliamo costruire una famiglia e ci stiamo lavorando perché accada nel 2020. Con Delia ho trovato il mio equilibro: è la seconda storia importante della mia vita, dopo quella con la mia ex moglie” sono le parole del Belli. Non ha nascosto la sua voglia di diventare papà: ha 37 anni e si sente pronto a condividere questo grande passo insieme alla sua fidanzata conosciuta ad una sfilata. Ha sottolineato di aver preso questa decisione con grande fermezza: “Ci abbiamo riflettuto, non è una decisione presa d’istinto o senza consapevolezza: ora che si incrociano stabilità e maturità, siamo pronti a diventare genitori” ha concluso.

Entrambi sono reduci da un matrimonio, finito male: Alex è stato sposato con Katarina Raniakova ma la loro unione finì dopo 4 anni ed ai microfoni di Chi ha svelato che il fatto di non esser riusciti a diventare genitori è stato una delle cause della rottura.