Alex Belli e Delia Duran, le prime parole dopo la partecipazione a Temptation Island Vip: ecco come stanno ora e cosa hanno imparato dal programma.

Alex Belli e Delia Duran sono gli ultimi a essere entrati a Temptation Island Vip. I due sono arrivati all’interno dei villaggi quando le altre coppie protagoniste erano già a metà percorso, se non oltre, ma il loro viaggio nei sentimenti è stato altrettanto intenso e forte, a tratti anche molto difficile. Alla fine, dopo il falò di confronto, i due sono usciti insieme dal programma, più forti e convinti di prima di voler stare insieme. Ma come stanno ora? La coppia ha finalmente rotto il silenzio e pochi giorni dopo l’ultima puntata del reality, ha deciso di svelare come vanno adesso le cose e soprattutto come ha vissuto questa singolare esperienza: ecco la prima intervista dopo il programma.

Alex Belli e Delia Duran, prima intervista dopo Temptation Island Vip: come stanno ora

Alex Belli e Delia Duran hanno rilasciato una lunga intervista di coppia al MAgazine di Uomini e Donne, nella quale hanno raccontato senza freni l’esperienza a Temptation island Vip, svelando come stanno adesso. A quanto pare, i due sono più affiatati e innamorati di prima e lo confermano con le loro dichiarazioni. Entrambi sono d’accordo sul fatto che l’esperienza a Tempatation li abbia rafforzati come coppia, ma anche come singoli. ‘Temptation è un viaggio anche dentro se stessi – ha detto Alex – ‘ho capito tanto anche di me, mi sento rinato’. Alla rivelazione dell’attore seguono a ruota le parole della compagna, che conferma: ‘Ho imparato ad amarmi di più e a dare più valore alla mia relazione con Alex’.

Entrambi hanno avuto parole di stima e affetto nei confronti dei compagni di viaggio che hanno conosciuto nel programma, Pago e Gabriele su tutti per Alex, Silvia per Delia, che ha parlato anche del suo particolare feeling con il single Riccardo: ‘Con lui c’era sintonia mentale e abbiamo delle passioni in comune, è stato molto rispettoso’, ha detto la modella, mentre Alex ha parlato della tentatrice Veronica, che ha definito paziente e disponibile ad ascoltarlo. Insomma, in definitiva Alex e Delia hanno capito che il loro è un amore maturo e speciale e che non vorranno stare mai più lontani.