Carlotta Maggiorana, Grande Fratello VIP: l’appello ai fan prima di entrare

Su Instagram Carlotta Maggiorana chiama all’appello i suoi fan prima di entrare nella casa del Grande Fratello VIP.

Tra i concorrenti del Grande Fratello VIP 2020 troviamo Carlotta Maggiorana. L’ex Miss Italia entrerà nella casa di Alfonso Signorini insieme ad altri 22 personaggi famosi e, su Instagram, ha chiamato all’appello tutti i suoi fan.

Carlotta Maggiorana, Grande Fratello VIP: la chiamata all’appello dei fan

La modella e attrice ha pubblicato diverse storie su Instagram in cui si dichiara prontissima ad entrare nella casa del Grande Fratello VIP. Questa sera, mercoledì 8 gennaio, va in onda la prima puntata del reality show di Canale 5 e l’attesa è alle stelle. Moltissimi telespettatori sono infatti curiosi di vedere come se la caveranno i vip in questa prima fase del programma e, Carlotta Maggiorana, vuole rimanere il più possibile dentro la Casa del Grande Fratello. Così, ha sponsorizzato la pagina fan che la seguirà mentre lei sarà lontana dai social e ha chiamato all’appello tutti i suoi fan affinché la sostengano durante il percorso.

Chi è Carlotta Maggiorana

Per chi non la conoscesse, la Maggiorana è una modella e attrice classe 1992. Ha da poco festeggiato il suo compleanno, il 3 gennaio, e ora celebrerà i suoi 28 anni entrando nella casa del Grande Fratello VIP. Appassionata di ballo e di danza già da bambina, nel 2002 entra in una accademia di danza a Roma dove affina tutte le sue qualità. Nel 2010 è entrata nel cast di Avanti un Altro con Paolo Bonolis come valletta e ha iniziato a farsi conoscere al pubblico italiano ottenendo un grandissimo successo, complice anche la sua bellezza. Nel 2012 partecipa a Veline, ma diventa una valletta per Paperissima Sprint con Michelle Hunziker e Gerry Scotti. Fa parte poi del film Un Fantastico Via Vai di Leonardo Pieraccioni ed entra poi nelle case degli italiani con la fiction L’Onore e il Rispetto.

Miss Italia nel 2018 e la vita privata di Carlotta

Il salto di qualità lo ha però nel 2018 quando, sotto la conduzione di Diletta Leotta e Francesco Facchinetti, viene eletta come Miss Italia. Pare poi che la ragazza sia anche sposata, ma sulla sua vita privata non sappiamo molto di più e anche questa notizia pare non essere confermata.

Chi sono gli altri concorrenti del Grande Fratello VIP

Gli altri concorrenti che entreranno nella casa del Grande Fratello con lei sono: Michele Cucuzza, Rita Rusic, Antonio Zequila, Aristide Malnati, Barbara Alberti, Fabio Testi, Paola Di Benedetto, Adriana Volpe, Antonella Elia, Fernanda Lessa, Andrea Montovoli, Paolo Ciavarro, Ivan Gonzalez, Eilsa De Panicis, Clizia Incorvaia, Pago, Licia Nune, Andrea Denver.