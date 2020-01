Grande Fratello Vip, anche Carlotta Maggiorana tra i concorrenti della quarta edizione del reality di Canale 5: ecco cosa occorre sapere su di lei.

Altri tre concorrenti si sono aggiunti nella giornata di oggi al cast del Grande Fratello Vip. E così, dopo l’ufficializzazione di Andrea Montovoli di questa mattina, pochissimi istanti fa sono stati svelati altri due gieffini. Il primo, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, è Paolo Ciavarro. Il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, da mercoledì prossima, entrerà a far parte della casa più spiata e famosa d’Italia. Il secondo, invece, è Carlotta Maggiorana. Ebbene si. La famosa e bellissima ex Miss Italia è stata una degli ultimi concorrenti ad essere stati svelati sul profilo social ufficiale del programma. Ma cosa sapete di lei? Certamente, da come si può chiaramente evincere, il suo non è un nome affatto sconosciuto. Ma siete curiosi di sapere qualsiasi dettagli sulla sua vita? Eccovi accontentati.

Carlotta Maggioranata, chi è la nuova concorrente del Grande Fratello Vip

Carlotta Maggiorana è nata a Montegiorgio, nelle Marche, il 3 Gennaio del 1992. Sin da bambina, la giovane ha una passione sfrenata per il ballo. Tanto che, nel 2002, inizia a frequentare l’Accademia di danza a Roma. Da quel momento, la sua carriera è tutta in ascesa. Il vero e proprio debutto televisivo avverrà nel 2010. Quando, nel cast di Avanti di un Altro, game show in prima serata di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis, Carlotta vi farà parte nel ruolo di valletta. Nel 2012, partecipa a Veline. E, nonostante non si sia aggiudicata la vittoria, la bellissima Maggiorana verrà scelta come ‘paperotta’ per Paperissima Sprint condotto da Gerry Scotti e Michelel Hunziker. Nel 2013, prenderà parte alla pellicola cinematografica di Leonardo Pierracioni, ‘Un Fantastico Via Vai’. Ed, infine, nel 2017, avrà un ruolo nella fiction televisiva ‘L’onore e il rispetto’.

Tuttavia, è nel 2018 che Carlotta cavalcherà l’onda del successo. Durante l’edizione di quell’anno di Miss Italia – edizione, tra l’altro, condotta da Diletta Leotta e Francesco Facchinetti – la giovane Maggiorana otterrà il titolo di Miss Italia. Ma le sorprese non sono affatto terminate qui. Perché, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Carlotta, nonostante la sua giovanissima età, sia sposata.

Tutto il cast ufficiale del Grande Fratello Vip

Un’edizione davvero molto ricca di concorrenti. Eccoli di seguito: Pago, Antonella Elia, Adriana Volpe, Rita Rusic, Michele Cucuzza, Antonio Zequila, Aristide Malnati, quattro highlander delle scorse edizioni, Andrea Montovoli, Paolo Ciavarro, Paola Di Benedetto, Carlotta Maggiorana, Fabio Testi, Clizia Incorvaia, Fernanda Lessa, Licia Nunez.