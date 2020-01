Barbara D’Urso ingrassata: inaspettata confessione a Pomeriggio Cinque

Nella puntata di oggi 8 gennaio 2020 di Pomeriggio Cinque la conduttrice Barbara D’Urso ha fatto un’inaspettata confessione. Ecco le sue parole.

Come di consueto, anche oggi mercoledì 8 gennaio 2020 è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio Cinque. L’appuntamento iniziato da pochi minuti si prospetta ricco di argomenti interessanti. Come annunciato dalla conduttrice Barbara D’urso nell’anteprima, si parlerà di Luigi Favoloso, ex compagno di Nina Moric, scomparso da 11 giorni: è stato avvistato in un treno diretto a Milano, come raccontato in esclusiva in Pomeriggio Cinque ieri 7 gennaio, ma non si hanno notizie di lui, nessuno sa dov’è. Per questo motivo la conduttrice si collegherà in diretta con la mamma di Luigi per sapere se ci sono aggiornamenti in merito all’ex gieffino. Altri argomenti di cronaca affronterà il programma e come sempre, personaggi di gossip arricchiranno lo show della D’Urso. Nell’anteprima però, prima di svelare i temi della puntata, la conduttrice napoletana ha fatto una confessione davvero incredibile. Ecco le parole di ‘Carmelita’.

Barbara D’Urso ingrassata: la sconvolgente confessione a Pomeriggio Cinque

Ha aperto come di consueto la splendida conduttrice Mediaset, Barbara D’Urso, il suo show pomeridiano ‘Pomeriggio Cinque’ e come sempre, lo ha fatto in maniera davvero inaspettata. Sì perchè il noto volto di Canale 5 ha confessato di esser ingrassata di 4 kg dopo le vacanze natalizie e di Capodanno. La conduttrice campana ha confessato: “Chi segue i miei social lo sa, in questi venti giorni sono riuscita a prendere 4 kg. Chi se ne frega, agli uomini piace la carne”.

Nessuno l’avrebbe mai detto, perchè la donna si mostra sempre in forma smagliante: ma soprattutto, cosa saranno mai 4 kili? Con una giusta alimentazione ed un po’ di esercizio fisico la nostra Barbara D’Urso riuscirà a ritornare al suo peso forma. Come abbiamo visto sul suo profilo Instagram, il volto noto Mediaset ha trascorso le festività lontana da casa: tantissimi scatti di lei a Dubai hanno lasciato i suoi fan senza parole.

Quì si può notare la conduttrice di Live Non è la D’Urso, Pomeriggio Cinque e Domenica live stesa in costume su una magnifica spiaggia bianca: il mare cristallino di sfondo non toglie però l’attenzione dal magnifico corpo della D’Urso. ‘Un po’ di carne in più’ è sempre piaciuta agli uomini, l’ha confermato stesso lei pochi minuti fa per auto consolarsi. E’ giusto così!