Luigi Favoloso scomparso da Napoli: le parole di Nina Moric sui social

Luigi Favoloso è scomparso da Torre del Greco, in provincia di Napoli. I suoi genitori e i suoi amici hanno lanciato l’allarme ed è già partita la caccia all’uomo. Sorprendentemente Nina Moric non si unisce agli appelli per rintracciare il suo ex fidanzato e le sue parole su Instagram sono durissime.

Luigi Favoloso è scomparso senza lasciare alcuna traccia di sé, limitandosi ad avvertire i suoi genitori e i suoi amici che avrebbe preferito passare alcuni giorni da solo nel periodo di Capodanno.

Il giovane, secondo le dichiarazioni rilasciate dalla famiglia, sarebbe sparito senza lasciare alcuna traccia il giorno 29 Dicembre e non avrebbe con sé né i documenti né il proprio telefono.

A una settimana dalla sparizione le forze dell’ordine sono già in allerta e sono stati coinvolti nelle ricerche anche amici e parenti, che hanno chiesto a chiunque avesse notizie di Luigi Favoloso di contattare il 112.

Le dichiarazioni di Nina Moric su Instagram

In questi giorni di grande spavento e preoccupazione l’unica voce fuori dal coro è quella di Nina Moric, la quale ha deciso di non credere a nulla di quello che sta succedendo e di affermare pubblicamente che si tratti soltanto di una montatura.

Secondo Nina Moric infatti si tratterebbe soltanto di una messa in scena da parte del suo ex compagno, il quale avrebbe finto una grande malinconia nei giorni di festa e il desiderio di rimanere da solo soltanto per generare preoccupazione ma soprattutto attenzione mediatica nei suoi confronti.

Le parole di Nina Moric sono molto dure nei confronti di Favoloso, che viene definito addirittura egoista dalla sua ex compagna: per spiegarle bisogna comprendere che la fine della relazione tra Nina Moric e Luigi Favoloso è stata molto sofferta e burrascosa, esattamente come tutta la storia d’amore precedente. Probabilmente per questo Nina serba ancora tanto rancore nei confronti dell’imprenditore e modello napoletano.

I due avevano anche avviato una collaborazione imprenditoriale alcuni mesi fa: Luigi Favoloso risulta infatti essere il co – fondatore di una linea di abbigliamento creata da Nina Moric e lanciata non troppo tempo fa. Il brand si chiama NM_code (Nina Moric Code) e ha come logo ricorrente l’impronta digitale della bella Nina.

Probabilmente i rapporti personali tra i due sono diventati ancora più difficili a causa di tensioni professionali che, come si sa, non fanno mai bene alle relazioni di coppia.