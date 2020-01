La Pupa Stella Manente: chi è,età, curiosità e carriera prima della TV

Stella Manente è una delle Pupe che è entrata a far parte della rosa dei concorrenti de La Pupa, il Secchione e Viceversa. Già modella di successo, ha partecipato a vari concorsi di bellezza e si è resa famosa sul web per un’uscita poco felice contro il gay pride a Milano.

Stella Manente è una delle Pupe scelte per entrare nel cast della nuova edizione de La Pupa e il Secchione. Di origini venete, giovanissima ma già molto affermata in qualità di modella e fotomodella, Stella si è guadagnata una fama non esattamente positiva non troppi mesi fa, quando è stata protagonista di un episodio molto infelice che ha assestato un duro colpo alla sua immagine on line, perfetta fino a quel momento.

Stella Mantente: chi è, età e carriera

Classe 1992, Stella è nata in Veneto ma da diversi anni ha deciso di abbandonare la regione per trasferirsi a Milano, città della moda italiana per eccellenza, dove la ragazza sta costruendo giorno dopo giorno la sua carriera.

Stella è alta un metro e ottantatré centimetri, ha lunghi riccioli biondi e magnetici occhi azzurri che spesso i fotografi amano esaltare con bellissimi primi piani.

A Milano Stella Manente ha potuto lavorare con i marchi più prestigiosi della moda italiana tra cui Elena Mirò, Motivi, Luisa Viola e Fiorella Rubino. Ha inoltre posato per Vogue e in più di un’occasione per le copertine de L’Officiel, un’importante rivista di moda.

Stella ha anche partecipato a diversi concorsi di bellezza, tra i quali Miss Italia, Miss Mondo Italy, Miss Padania e Miss Nord Est. Nonostante non abbia mai vinto, Stella si è sempre posizionata molto bene e ha saputo sfruttare i concorsi di bellezza per superare la paura del pubblico e del palcoscenico.

L’influencer contro il gay pride di Milano

Appassionata di moda, di teatro e di equitazione (moltissime foto sul suo profilo ufficiale Instagram la ritraggono intenta a cavalcare o addirittura in piedi, in equilibrio sulla sella di un cavallo), Stella Manente è riuscita a conquistarsi un’invidiabile quantità di pubblico su Instagram, con oltre 220.000 follower destinati certamente a salire con la partecipazione al programma di Canale 5.

Purtroppo la sua fama ha subito un duro contraccolpo la scorsa estate, mentre Milano era pacificamente invasa dai cortei e dai manifestanti del Gay Pride. Spaventata dalla possibilità di perdere un treno a causa del caos stradale generato dal pride, la Manente si scagliò duramente contro le “forze di pulizia” che non erano in grado di “ripulire” le strade di Milano e addirittura espresse il suo rimpianto per il fatto che Hitler non potesse intervenire a risolvere la situazione.

A causa dello scandalo suscitato dalle sue affermazioni, la modella e influencer fu costretta a chiedere scusa pubblicamente e oggi si dice amaramente pentita di quell’errore: tra le sue dichiarazioni in quell’occasione anche la frase “ho molti amici gay”.