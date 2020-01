Wanda Nara esplosiva alla conferenza stampa del Grande Fratello Vip: il top è super scollato, Instagram in delirio per lo scatto ‘bollente’ della showgirl.

Wanda Nara è una delle donne più sensuali dello spettacolo, c’è poco da dire. Bellissima e dalle curve esplosive, la sua carriera sta prendendo sempre più il volo, soprattutto in tv. Se prima, infatti, era famosa soprattutto per essere la moglie, nonché agente, di Mauro Icardi, oggi Wanda è una vip a tutti gli effetti. Conduttrice di Tiki-Taka accanto a Pierluigi Pardo, da questa sera la vedremo nelle vesti di opinionista del Grande Fratello Vip. La quarta edizione del reality sarà presentata da Alfonso Signorini, per la prima volta nel ruolo di conduttore del programma, mentre Wanda sarà affiancata da Pupo. I due opinionisti sono stati grandi protagonisti della conferenza stampa tenutasi ieri nella casa del GF Vip, e hanno risposto anche alle domande dei nostri inviati Martina Petrillo e Vincenzo Mele. La Nara per l’occasione ha scelto un look a dir poco mozzafiato, e ha fatto impazzire tutti per la super scollatura del top che indossava: ecco uno scatto ‘bollente’ che ha fatto impazzire i fan.

Wanda Nara super alla conferenza del GF Vip: top super scollato, decolleté esplosivo

Wanda Nara, Pupo e Alfonso Signorini sono stati protagonisti della conferenza stampa del Grande Fratello Vip, tenutasi ieri a Roma, proprio all’interno della casa più spiata d’Italia. Inutile dire, però, che tutti gli occhi erano puntati proprio sulla moglie di Mauro Icardi, che come sempre ha incantato tutti con il suo fisico mozzafiato e con l’outfit da urlo che ha scelto per l’occasione. Wanda indossava infatti un tailleur bianco a pantalone, che faceva spiccare la sua bellezza. Ma la particolarità stava nel top che ha messo sotto la giacca, un bustino super aderente e scollato, color carne, che dava quasi la sensazione di nudità. Bellissima e sensuale come poche, la Nara ha pubblicato alcuni scatti della giornata di ieri, ma uno in particolare ha fatto impazzire i fan.

Nell’immagine in questione, infatti, Wanda è seduta e la sua posizione mostra in primo piano la scollatura profonda del top, che a stento riesce a contenere il suo decolleté esplosivo. Lo scatto mostra quasi qualcosa di ‘troppo’, tanto è vertiginosa la scollatura. Giudicate voi stessi!

Inutile dire che lo scatto ha collezionato in pochissimo tempo migliaia di like e centinaia di commenti di fan in delirio davanti alla bellezza e alle forme esplosive della Nara. Ma se questo era solo il look per la conferenza stampa, cosa dovremo aspettarci dall’opinionista per la prima puntata del GF Vip? Ancora poche ore e lo scopriremo!