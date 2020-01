Elisa Isoardi ha un nuovo amore: ecco chi è lui, clamorosa rivelazione del settimanale ‘Chi’ sulla conduttrice de La Prova del Cuoco.

La vita privata di Elisa Isoardi finisce spesso e volentieri nel mirino del gossip, e stavolta sembra essere arrivata una notizia ufficiale su di lei. La conduttrice de La Prova del Cuoco, che ogni giorno tiene compagnia al pubblico di Rai Uno con nuove ricette e imperdibili siparietti insieme alla sua ‘spalla’ Claudio Lippi, è stata per 5 anni con il leader della Lega Matteo Salvini, e la loro storia è stata chiacchieratissima ed è finita sotto i riflettori in più occasioni, in particolare dopo la loro rottura. Poi Salvini ha ritrovato l’amore accanto a Francesca Verdini, e il pubblico bramava di conoscere qualche news anche sulla vita sentimentale della Isoardi, che invece è rimasta sempre piuttosto nell’ombra. La conduttrice sembrava non trovare la persona giusta dopo Salvini, tanto che si pensava che fosse ancora presa da lui. Ma le cose, a quanto pare, non stanno affatto così, o almeno non più. Il settimanale ‘Chi’, in edicola questa mattina, ha infatti reso note le immagini del suo nuovo amore: si tratta di un milionario dall’indiscutibile fascino, ecco il suo nome.

Elisa Isoardi, ecco chi è il suo nuovo amore: si tratta del milionario Alessandro Di Paolo

Ebbene sì, avete capito bene. E’ Alessandro Di Paolo il nuovo amore di Elisa Isoardi. La conduttrice de La Prova del Cuoco ha dimenticato definitivamente Matteo Salvini, e stando alla clamorosa rivelazione del settimanale ‘Chi’, starebbe facendo sul serio con DI Paolo, che a quanto pare ha trascorso con lei l’intero periodo natalizio, peraltro raggiungendola a Monterosso Grana, in Piemonte, che è molto vicino al paese d’origine della conduttrice, Castelmagno. L’uomo, quindi, ha avuto modo di conoscere anche la famiglia di Elisa e di essere al suo fianco nel giorno del suo compleanno, ovvero il 27 dicembre. I due erano stati paparazzati insieme già lo scorso marzo da Diva e Donna, ma ora sono usciti definitivamente allo scoperto. Sul profilo Instagram di Elisa, al momento, non ci sono riferimenti a questa situazione, ma solo foto che la vedono al lavoro o con il suo cagnolino Zenit. Chissà se dopo le immagini pubblicate da ‘Chi’, cominceremo a vedere la coppia insieme anche sui social.

Chi è Alessandro Di Paolo, il nuovo compagno della Isoardi: età, lavoro e Instagram

Nato nel 1980, Alessandro Di Paolo compie quest’anno 40 anni, ed è un produttore milionario, imprenditore di grande successo. Moro, capelli lunghi e occhi magnetici, è un uomo dal fascino indiscutibile, e secondo alcuni rumors del mondo del gossip, avrebbe una fama da playboy. Poco attivo sui social, Alessandro ha un profilo Instagram con soli 244 followers, tra i quali spicca proprio Elisa Isoardi, e lo mantiene privato, confermando così di essere molto attento e geloso della sua privacy.