Durante la conferenza stampa del Grande Fratello Vip, Pupo ha raccontato di un inedito retroscena su Eva Henger durante il reality La Fattoria.

Durante la conferenza stampa del Grande Fratello Vip – alla quale hanno preso parte anche gli inviati di Sologossip Martina Petrillo e Vincenzo Mele – Pupo è stato un vero e proprio libro aperto. Non soltanto ha chiaramente espresso la sua opinione riguardo al suo attuale incarico da opinionista nel reality in merito ad un ‘paragone’ con il Festival di Sanremo, ma ha svelato anche un inedito retroscena su Eva Henger. Come sappiamo, la famosa voce de ‘Gelato al Cioccolato’ non è un volto affatto sconosciuto al mondo dei reality. Nel 2005, infatti, Enzo Ghinazzi è stato l’inviato speciale del famoso reality La Fattoria, condotto all’epoca di Barbara D’Urso. È proprio in quest’occasione che l’opinionista del Grande Fratello ha raccontato di un episodio davvero divertente. Di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Pupo, l’inedito retroscena su Eva Henger a poche ore dal Grande Fratello Vip

La scelta dei due opinionista del Grande Fratello Vip, come svelato da Alfonso Signorini nel corso della conferenza stampa tenutasi ieri a Cinecittà, non è stata affatto casuale. Il direttore di ‘Chi’, infatti, ha raccontato di aver voluto fortemente due personalità completamente ‘fuori dal giro’. “Pupo – racconta il conduttore di questa quarta edizione del reality – lo abbiamo visto a La Fattoria nel 2005 e mi aveva sedotto per la scena con Eva Henger. Wanda – continua a raccontare – l’ho voluta perché lavora in un ambiente maschilista. E poi è molto simpatica”, sono proprio queste le parole che Signorini utilizza per spiegare per quale motivo ha scelto proprio loro come compagni di viaggio. Ecco. Ma a cosa si riferisce esattamente Alfonso con quella ‘scena con Eva Henger? Ci pensa il diretto interessato stesso a raccontare ogni cosa. Svelando un inedito retroscena accaduto durante l’edizione de La Fattoria nel 2005. “Io feci una battuta mentre Eva saliva sull’albero della cuccagna. Tutti dicevano ‘forza biondina’ , io risposi: ‘forza biondina’, io la vedo mora da qui”. Insomma, un racconto davvero divertente. Che, come potete ben immaginare, ha lasciato tutti senza parole durante la conferenza. Insomma, se questi sono i presupposti, senza alcun dubbio il suo ruolo da opinionista nel famoso reality di Canale 5 non passerà affatto inosservata. Voi siete pronti?